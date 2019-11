"Comuni a 5 Stelle": il tour pentastellato fa tappa a Firenze

Giannarelli: “Il MoVimento 5 Stelle si organizza sui territori in vista delle regionali 2020”

Continua a Firenze il tour “Comuni a 5 Stelle”, previsto per martedì 19 novembre alle ore 21.00 presso la sala del Gruppo Consiliare M5S Firenze a Palazzo Vecchio in piazza della Signoria, 1.

Saranno presenti Giacomo Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Quartini e Gabriele Bianchi, Consiglieri regionali, Gianluca Ferrara, Portavoce al Senato, Yana Ehm, Portavoce alla Camera, Roberto De Blasi, Consigliere comunale a Firenze e già candidato sindaco, Elisa Serponi e Cesare Bassani, Consiglieri comunali a Carrara, Tommaso Pierazzi, Consigliere comunale a San Giovanni Valdarno e Donella Bonciani, avvocato ed esperta di diritto amministrativo.

“Molti gruppi locali – spiega Giannarelli – hanno chiesto che venisse condivisa l'esperienza amministrativa di Carrara e Livorno. Abbiamo così organizzato un TOUR COMUNI A 5 STELLE fatto di 10 tappe (1 per provincia) dove porteremo l’esperienza amministrativa di Carrara, l’esperienza di Livorno, l'esperienza di opposizione negli altri comuni così come l’esperienza di una nostra esperta in diritto amministrativo. Saranno riunioni formative, dedicate a consiglieri comunali, attivisti locali e alla cittadinanza. Faremo squadra – continua Giannarelli – e tratteremo anche alcuni dei principali temi locali del comune dove amministriamo di interesse anche per altre realtà territoriali. Parleremo della nuova Piattaforma Rousseau – conclude Giannarelli – che consentirà sia di scegliere i candidati ma anche di creare workshops, laboratori, incontri e progetti con esperti tematici, dei veri e propri lavoratori locali per condividere le migliori esperienze”.

Questo il link per iscriversi all’evento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmCNuqHZIZWjaeCRkEtu5hbmKe-5fB8FMPTuftOxjKE4exeQ/viewform