Comune di Montelupo Fiorentino: cercasi operaio specializzato tramite procedura di mobilità

Il Comune di Montelupo Fiorentino ricerca un dipendente da assumere tramite mobilità.

"Si ricerca una persona da assumere come Collaboratore tecnico specializzato, categoria B3, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno. La persona sarà assegnato al servizio Lavori Pubblici e manutenzione”.



Per partecipare al bando è necessario avere i seguenti requisiti:

Essere in servizio a tempo indeterminato, a tempo pieno, con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore Tecnico Specializzato” o profilo analogo, anche se diversamente denominato, cat. B3 del CCNL dei dipendenti del comparto Funzioni Locali (o in categoria equiparabile se CCNL di diverso comparto).

Saranno ammessi anche i dipendenti attualmente in servizio a tempo indeterminato e parziale, ma originariamente assunti presso altre Amministrazioni con contratto di lavoro a tempo pieno, a condizione che accettino il reintegro del rapporto di lavoro a tempo pieno; idoneità fisica alla mansione; possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo; avere superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza; esperienza su macchine operatrici (terna, minipala, decespugliatori, tagliaerba, ecc.) non abbiano procedimenti disciplinari in corso e non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni antecedenti la scadenza della pubblicazione del presente bando; non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso; non essere esonerato dalle mansioni del profilo né in via definitiva, né in via temporanea.



Il bando dettagliato e il modello di domanda sono disponibili sul sito del Comune. La scadenza per la presentazione è il 10 dicembre 2018 alle ore 13.00.