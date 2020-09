Commisso resterà a Firenze alcuni mesi

Ph Alessandro Zani

Due battute del patron poco prima di pranzo, nel giorno del suo ritorno a Firenze dopo 7 mesi

Due battute di Rocco Commisso poco prima di pranzo, nel giorno del suo ritorno a Firenze dopo 7 mesi. Il patron viola dopo la lunga assenza per la pandemia ha tutta la voglia di 'rifarsi' e risolvere le questioni sul tappeto, a partire dallo stadio.

Per questo Commisso ha detto che intende restare a Firenze alcuni mesi e non pochi giorni come in precedenza.

Sul fronte del mercato, Dabo è stato ceduto a titolo definitivo al Benevento.