Viola, Commisso non perde tempo: oggi incontra il sindaco, domani l'abbraccio ai tifosi

Appuntamento al Franchi alle 17, prevista una enorme affluenza. Cancelli aperti dalle 16,30

Rocco Commisso non perde tempo: nel pomeriggio il nuovo proprietario della Fiorentina incontrerà il sindaco Dario Nardella. Un modo per conoscersi ma, probabilmente, anche per iniziare a parlare della questione del nuovo stadio, cruciale per il futuro del club.

Domani invece alle 17 incontrerà i tifosi viola allo Stadio Artemio Franchi. Prevista una enorma affluenza. I cancelli della Tribuna Coperta apriranno a partire dalle ore 16:30, pertanto i tifosi sono invitati ad accedere dagli ingressi T20 e T3- Non sarà consentito introdurre nell'impianto bottiglie di vetro e animali.