Commisso: "Lo stadio? C'è la possibilità che non si faccia"

Ph Alex Zani

Il patròn della Fiorentina nel primo pomeriggio ha parlato anche del Franchi ai microfoni di Lady Radio. "Intendo azzerare e rifare nuovo. La lettera al Ministero? Sono ottimista ma fino a un certo punto"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, poco fa è intervenuto dall'America ai microfoni di Lady Radio, rispondendo a molte domande tra cui quella scottante sullo stadio. Un argomento ancora tutto in divenire, con svariate possibilità di sbocco: “Io ho convinzione e voglia di perseguire i miei obiettivi ma c’è la possibilità - ha detto tra l'altro Commisso - che lo stadio non si faccia e questo i tifosi devono saperlo. In quel caso si vivacchierà a lungo. Sì, ho usato la parola distruggere ma in soldoni intendo azzerare e rifare nuovo. Se qualcuno ha altre idee, ci metta i soldi e io mi tirerò indietro… La lettera inviata al Ministero? Sono ottimista ma fino a un certo punto".