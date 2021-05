Commisso contro la maledizione delle squadre romane

📡 | LIVE CONFERENZA IACHINI⚜️

Fiorentina - Lazio, stadio Franchi sabato 8 maggio 2021. Una di quelle partite che possono segnare una stagione per entrambe. Beppe Iachini, tecnico viola, ha risposto così alle domande dei giornalisti poco fa in conferenza stampa.

MOMENTO - “Non possiamo fare calcoli e guardare le altre squadre in questo momento. Ci aspettano gare importanti e serviranno prestazioni di alto livello. Non possiamo permetterci errori”.

LAZIO - “Dobbiamo farci trovare pronti per fare la nostra partita. Servirà concentrazione perché la Lazio ha grandi qualità. Immobile è un attaccante che conosciamo bene. Da parte nostra servirà la prestazione e solo grazie a quella possiamo trovare punti e serenità”.

MILENKOVIC - “Non so se lascerà la Fiorentina, ad oggi non mi risulta. Nikola è un professionista e scende in campo ogni domenica per dare il massimo”.

QUARTA - “E’ un ragazzo su cui contiamo molto. Ogni domenica dosiamo le forze e alterniamo i ragazzi, anche in base all’avversario che abbiamo davanti. Lucas, come tutti, si è sempre ritagliato il suo spazio”.

RIBERY - “Vediamo oggi durante la rifinitura, non dovrebbero esserci problematiche”.

CASTROVILLI - “Gaetano è un ragazzo sul quale contiamo molto, ha avuto qualche problemino fisico nelle ultime settimane, così abbiamo preferito inserirlo a partita in corso”.

A livello statistico, Commisso non ha mai fatto punti con la prima squadra contro le squadre romane: 7 partite, 7 sconfitte.

Arbitra il signor Maresca di Napoli. Si gioca alle 20,45.