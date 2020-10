Commisso: "Avanti con Iachini"

ph Zani

Il patron viola ha parlato dopo l'incontro in hotel con il tecnico viola per adesso confermato. "Ultimatum? Non ne faccio, tra una settimana torno in America". Domenica Fiorentina - Udinese

"Avanti con Iachini". Per adesso Rocco Commisso non cambia. Questo ha detto il patron viola ai giornalisti dopo l'incontro avuto con il tecnico nell'hotel dove Commisso alloggia durante la sua permanenza fiorentina.

"Il mister non è mai stato in discussione - ha detto Commisso - . Leggo tante fake news, cose che non esistono. Ora ho ribadito la fiducia a Iachini, ho detto all'allenatore che deve parlare con la squadra. Vogliamo fare meglio perché siamo forti, che non mi è piaciuta la gara con lo Spezia e non ci si può far pareggiare in quel modo. Ultimatum? Io non faccio ultimatum, tra una settimana torno in America".

Domenica c'è Fiorentina - Udinese. Una partita che dirà molto sul futuro di Iachini come allenatore.