Il patròn è atterrato in Italia e stasera sarà in tribuna per Inter - Fiorentina. Primavera Tim Cup: 3-1 dei gigliati al Milan: è semifinale con la Juve

Rocco Commisso è atterrato in Italia e stasera sarà a San Siro per Inter-Fiorentina di Coppa Italia: gara secca, chi passa trova il Milan in semifinale.

Oggi pomeriggio la Primavera viola ha battuto 3-1 il mil3 con reti di Lovisa, Beloko e Fruk. Il 5 gennaio semifinale d'andata contro la Juve.