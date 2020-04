Commercialisti, Focardi: "istituire commissione conciliativa istituzionale su canoni locativi"

La chiede il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Firenze, Focardi. Su iniziativa del Prefetto Lega, si sono riuniti in video-conferenza il sindaco Nardella, le istituzioni della Città metropolitana, i vertici delle associazioni di categoria ed i commercialisti per trovare soluzioni e avanzare proposte

Firenze – “ Chiediamo di istituire una commissione conciliativa istituzionale sui canoni locativi ”. La proposta è stata avanzata dai Commercialisti fiorentini, per bocca del Presidente dell’Ordine Leonardo Focardi . La commissione ha il compito di concili are le esigenze economiche d ei proprietari immobiliari e d i piccoli esercenti. Per le piccole attività commerciali del centro storico fiorentino e dei comuni limitrofi, infatti, è impossibile sostenere i costi dei canoni di locazione, alcuni prevedono una chiusura a breve termine, soprattutto come conseguenza dell’emergenza Covid-19 con le attività e gli esercizi commerciali rimasti chiusi per tante settimane. Su iniziativa del Prefetto di Firenze, Laura Lega, si sono riuniti in video-conferenza il sindaco, Dario Nardella, le istituzioni della Città metropolitana, i vertici delle associazioni di categoria (Uppi, CCiaa, Omi) e, appunto, i commercialisti per trovare soluzioni e avanzare proposte sul tema. Il tavolo di confronto si riunirà di nuovo il prossimo 5 maggio per andare avanti operativamente sulle soluzioni individuate.

Link video-messaggio del Presidente Leonardo Focardi:

https://www.youtube.com/watch?v=XNipTcTPO0Q