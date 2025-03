'Commercio a Firenze, crescono solo ristorazione e ricettività'

“Firenze sta perdendo pezzi importanti della sua identità commerciale. E la notizia della chiusura della libreria Alzaia, che mette sale sulle ferite, è il segno lampante della crisi demografica che sta riguardando il commercio non solo a Firenze, ma in tutte le città italiane. Crescono solo ristorazione e ricettività. Il tessuto economico ed urbano ne esce ovunque profondamente cambiato”. A parlare è il direttore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni. Nel panorama nazionale, Firenze si posiziona al 65esimo posto tra i Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato il maggior calo di negozi tra 2012 e 2024, con una perdita del 23,1%”. Dichiarazioni del Capogruppo Lega in Palazzo Vecchio, Guglielmo Mossuto che prosegue:

“Dichiarazioni altrettanto preoccupanti erano già state sollevate proprio da Marinoni nel febbraio 2020, 5 anni fa ormai. Negli ultimi 12 anni il commercio al dettaglio “ha perduto a Firenze un totale di 258 imprese, passando dalle 5.092 imprese del 2008 alle 4.834 del 2019”. A chiudere, già allora furono soprattutto botteghe di alimentari e bevande, negozi di abbigliamento, calzature, mobili e articoli per la casa, librerie, ferramenta e negozi di giocattoli. Perché questa Giunta non ha fatto nulla per fermare questa escalation negativa per i negozi fiorentini? Le colpe, Assessore Vicini sono tutte di chi questa città la governa male da decenni: il PD”.

“Vi sapete dilettare sono nella caccia alle keybox ed ai gestori di affitti brevi tanto per farvi vedere! Ma quando risolverete il problema del commercio a Firenze? Quando darete modo alle botteghe storiche fiorentine di vivere tranquillamente e non di “resistere” con la paura di “chiudere il bandone” all’improvviso? Parlate di problemi attuali, non rincorrere battaglie ideologiche”, conclude Mossuto.

WEEK END LEGA AL Q4

Dichiarazioni del Capogruppo Lega in Palazzo Vecchio Guglielmo Mossuto e dei Consiglieri della Lega al Quartiere 4 Leonardo Batistini e Michele Petrucciani “Weekend Lega al Quartiere 4. Sabato e Domenica sempre dalle ore 9.30 alle 12.45 saremo in Piazza Isolotto (lato Passerella pedonale) per dire BASTA a degrado, spaccio e furti che da oltre un anno colpiscono gli abitanti di Isolotto Legnaia rendendoli vittime della malagestione PD. Sia la Giunta Nardella che quella del Sindaco Funaro non hanno mai ascoltato le istanze dei residenti”.“Le Amministrazioni PD in Comune e Quartiere latitano, appaiono ciechi davanti a questi scenari e non hanno soluzioni concrete davanti a questi gravi problemi.

Dalla loro solo discorsi “di facciata” ed iniziative sociali inconcludenti. Domani saremo presenti con i nostri eletti per ascoltare la parola dei residenti”.“Come Lega chiediamo, per risolvere la grave situazione creatasi nel quartiere:1) Aumento delle telecamere e della videosorveglianza.2) Una presenza maggiore della Polizia Municipale munita di strumenti di adatti all'autodifesa dal crimine (Taser).3) Attivare convenzioni del Comune con gli Istituti di Vigilanza Privata (armata) per aumentare pattugliamento delle strade (soprattutto di notte) ed in modo coordinato.

4) Reintrodurre seriamente la figura del cosiddetto “Vigile di quartiere” ed infine, come chiediamo con la nostra Raccolta firme, l'immediata convocazione di un’Assemblea Pubblica fra la Giunta Funaro, il Prefetto di Firenze ed i cittadini residenti per far emergere le istanze della popolazione su sicurezza e degrado. RIPULIAMO IL QUARTIERE DAL DEGRADO DILAGANTE!”.