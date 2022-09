Comix and Games: la prima edizione

Domenica 18 settembre il centro giovani e adolescenti New Factory di Arezzo ospiterà la prima edizione della rassegna “Comix & Games”: una giornata interamente dedicata a fumetti, giochi da tavolo, videogame e interviste, dimostrazioni di gioco, musica, esibizioni di cosplayer, dirette twitch, escape room, set fotografici, area market e area cibo/bar. Si tratterà di un’occasione anche per far conoscere al pubblico gli spazi totalmente gratuiti messi a disposizione da New Factory, il nuovo centro giovani nato dal progetto del Comune di Arezzo “Giovani Protagonisti” finalizzato a valorizzare le attività rivolte alla fascia di età compresa tra 15 e 35 anni.

Tanti gli ospiti della rassegna che si avvicenderanno tra tavoli da gioco, interviste e banchetti espositivi, tra i quali Arezzo Gaming Club, associazione ludica aretina nata con l’obiettivo di promuovere il gioco in tutte le sue forme (wargame, gioco da tavolo, giochi di ruolo); Clinkers, collettivo composto da quattordici giovani artisti, tra sceneggiatori, disegnatori, grafici e animatori, con base a Firenze, pronto a esplorare e produrre ogni espressione dello storytelling; Florence Knights, gruppo coreografico stunt di combattimento spada laser, nato dall’amore per l’universo di Star Wars e per l’arte della scherma da parte di un gruppo di giovani appassionati provenienti da ogni angolo della Toscana; Grifone Esports, A.S.D.

nata a Genova nel 2021 che mira a diventare un punto di riferimento nel panorama nazionale per Gamer professionisti e non, ponendosi come obiettivo quello di creare una grande e florida community dove gli appassionati si possono incontrare, conoscersi e competere nel mondo dell’esports; Spaghetti Comics, associazione culturale e collettivo di autori e autrici di fumetti nato a Modena che, tramite l’autoproduzione, mirano a raggiungere i lettori nel modo più diretto possibile grazie alla pubblicazione nel loro sito internet, consultabile gratuitamente.

Durante la giornata sarà possibile accedere gratuitamente all’escape room messa a disposizione dal Lab2030, nato assieme a New Factory e a Fuori Centro dal progetto Giovani Protagonisti, posare con i cosplayer per scatti fotografici realizzati da Giulia Peruzzi in collaborazione con Arkadia Lab, assistere alla diretta Twitch di Gioia La Nerd & Benztankart, rifocillarsi nell’area bar e ristoro all’interno del centro giovani e ballare sulle note delle sigle dei cartoni animati selezionate da Music Cartoon Dj Set.