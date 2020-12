Come sarà l'inverno 2020-21? Scatta oggi alle 10.02

L'ultimo tramonto d'autunno 2020

21 dicembre 2020, inizia la stagione più fredda dell'anno. Quanto, dipenderà dal comportamento del Vortice polare: una improvvisa frattura può cambiare tutto

Scatta oggi lunedì 21 dicembre 2020 alle 10,02 l'inverno astronomico 2020-21, con il sole al solstizio.

L'inverno meteorologico è invece iniziato qualche settimana fa, il 1 dicembre.

Come saranno le temperature nei prossimi tre mesi?

Una risposta precisa è impossibile perché le temperature invernali dipendono in particolare dal comportamento del Vortice polare, detto anche Vortice artico, e a quel livello non si può prevedere in maniera neanche verosimile. Il Vortice polare è un'area di bassa pressione permanente o quasi sopra il Polo nord.

Una improvvisa frattura può provocare ondate di gelo impreviste fino a pochi giorni prima.

La tendenza generale pare comunque portare a un inverno non particolarmente freddo, vari modelli concordano su questo. Già nel dicembre in corso le temperature sono sopra la media. Ma in inverno tutto è possibile.