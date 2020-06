Come muoversi nell'area fiorentina? Un tema vecchio in cerca di soluzioni nuove

Maurits Cornelis Escher, Relatività, 1953

Se ne parla in un appuntamento in rete domani 5 giugno, dalle 15.30 alle 19. Non per soli tecnici: potranno intervenire anche 'cittadini semplici' con ricette da proporre. Le istruzioni per l'uso

Workshop di studio dello scenario di mobilità in area fiorentina aperto a tecnici e uditori



Il gruppo tecnico di ricerca “Mobilità sostenibile nell’Area Metropolitana Fiorentina” terrà un workshop su piattaforma Google Meet il giorno venerdì 5 giugno 2020 dalle ore 15.30 alle ore 19.00. L’oggetto dello studio collettivo sarà quello di fare un aggiornamento dello scenario della mobilità nell’area metropolitana fiorentina.

L’incontro è volutamente aperto a tecnici e cittadine/i interessati per condividere il lavoro in fieri e per stimolare un dibattito su un tema oggetto di molte polemiche, ma di scarsi approfondimenti urbanistici. Saranno graditi contributi che possano rendere più completo possibile lo scenario di studio in base al quale proporre soluzione trasportistiche, puntando soprattutto su trasporto pubblico, riuso e riqualificazione dell’esistente, mobilità dolce.

Il workshop è organizzato dal gruppo GMSAFI/LAPEI dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Alberto Ziparo con la collaborazione di Tiffany Geti, Alessandro Pecchioli e Letizia Recchia.



Chi volesse connettersi usi il seguente link: meet.google.com/ifn-pvhi-svf , oppure connessione via telefono: +1 415-862-0990‬ PIN: 601 260 612‬#

Per chi avesse necessità di assistenza prima e/o durante il convegno, si può mettere in contatto con la dottoressa Tiffany Geti ai seguenti recapiti email: tiffany.geti@unifi.it - telefono: 338 6848912 (anche Whatsapp per ulteriori assistenze in tempo reale durante il meeting).



Gruppo di ricerca “Mobilità sostenibile nell’Area Metropolitana Fiorentina”

(GMSAFI/LaPEI-Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti-Unifi, Comitato Lungarno del Tempio, Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli, Comitato No Tunnel TAV Firenze, PAP Firenze e Bagno a Ripoli)

info: 338 6848912



Note tecniche di comportamento durante il meeting: