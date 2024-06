​Come è cambiato il mondo delle agenzie di moda: il caso della toscana We Are Models

C'era una volta un mondo in cui le agenzie di moda avevano un potere incontrastato, proponendo uno standard di bellezza stereotipato. Le passerelle erano il palcoscenico di figure esageratamente esili. La moda, quindi, era un universo esclusivo, accessibile solo a pochi eletti.

Da qualche anno a questa parte, grazie soprattutto ad alcune agenzie che si sono battute per raggiungere obiettivi diversi, quel mondo non è più così forte e questo ha comportato grandi mutamenti.

Ma cosa sta davvero cambiando? Il modo di vedere la donna, il fatto di comprendere che non si può essere considerati “belli” in base a una taglia.

La Toscana è una delle regioni in prima linea in questa battaglia, grazie anche all’impegno di We Are Models, agenzia guidata da Alena Mayuk. Con la sua esperienza pluriennale in questo universo, la sua capacità imprenditoriale e la sua sensibilità, è riuscita a creare un luogo in cui le modelle e i modelli sono prima di tutto persone e non un semplice involucro. Con lei si parla di moda inclusiva come qualcosa di davvero potente.

Scopriamo in questo articolo com'è nata We Are Models e di cosa si occupa.

Cos’è We Are Models

Parlare di We Are Models significa parlare di un’agenzia di moda innovativa e sempre attenta al lato umano di ognuno, perché ormai non si può più seguire lo stereotipo che l’universo delle sfilate vorrebbe ancora imporre alla società. I canoni sono cambiati, così come sono cambiate le idee e le esigenze.

E allora come si muove questa realtà nel mondo fashion e patinato in cui viviamo? Lo fa proponendosi come un’agenzia guidata da donne positive ed esperte, che sanno cosa si prova a essere etichettate come qualcosa che non si è o non si vuole essere.

Sicuramente oggi il panorama non è più dominato da un’idea monolitica di bellezza, ma anzi la società è ricca di esempi di diversità che è finalmente considerata un punto di forza e la moda non può fare altro che abbracciare questa nuova idea e proporre differenti tipologie.

Questo è l’obiettivo che è riuscita a raggiungere Alena Mayuk quando ha fondato la sua agenzia, dopo aver lavorato per oltre dieci anni come modella tra Milano e Firenze, essere diventata madre di due figli ed essersi specializzata con un master in Digital Communication. Il dettaglio di essere stata lei stessa modella non è da sottovalutare perché questo e la sua sensibilità le hanno permesso di creare il suo progetto che, in Toscana, rappresenta una realtà consolidata.

Di cosa si occupa e quali sono i suoi punti di forza

Non tutte le agenzie di questo ambito si occupano degli stessi servizi, questo è un dato di fatto. We Are Models, infatti, si è specializzata in uno specifico campo che è quello della moda inclusiva, concetto che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più attenzione e rilevanza in questo settore, ma che non tutti conoscono davvero.

Parlare di questo settore specifico significa definire qualcosa di ben preciso che promuove la rappresentazione e l'inclusione di una vasta gamma di persone nel settore del fashion, indipendentemente da etnia, taglia, età, genere, disabilità e altre caratteristiche che spesso sono state emarginate o ignorate.

L'obiettivo è creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi rappresentati e valorizzati, riflettendo la diversità della società contemporanea. Ed è esattamente questo l’obiettivo che Alena Mayuk voleva raggiungere, creando un’agenzia che rispecchiasse prima di ogni cosa la sua idea di moda e professionalità in modo da poter offrire i servizi di cui chi opera nel mondo del fashion ha bisogno.

Il concetto di moda inclusiva di We are models

Il principale valore dell’agenzia toscana è l'umanità, è la cura dei rapporti umani. Vedere modelle non come manichini ma come persone, prima di tutto.

Questo è il suo concetto di moda inclusiva che non obbliga nessuno a diete estenuanti per raggiungere taglie inverosimili, ma spinge le persone a essere felici per come sono, nel loro corpo e nella loro diversità, grande punto di forza.

Tra i suoi servizi più importanti, oltre al classico book di modelli, modelle e influencer, ci sono: casting director, ricerca location, videomaker, fotografo, makeup artist e hair stylist.