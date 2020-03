Coldiretti: #MangiaItaliano a Firenze e Pistoia

Fiori e degustazioni nonostante l'emergenza Coronavirus

Fiori e degustazioni nei mercati Campagna Amica. Nonostante l’emergenza Coronavirus, produttori agricoli e consumatori insieme partecipano alla campagna #MangiaItaliano, organizzata dalla rete Coldiretti coinvolgendo tutti gli attori della filiera agricola alimentare. Un segnale per riaffermare la bontà e salubrità del nostro cibo ed un segnale di ‘rassicurazione’ nella quotidianità che l’emergenza rende imprevedibile.

Ai mercati Campagna Amica del sabato di Firenze e Pistoia produttori Campagna Amica e consumatori affermeranno che #LATOSCANANONSIFERMA. Accanto ai prodotti di stagione sui banchi, i cittadini avranno in omaggio meravigliose calle, rigorosamente provenienti dal polo floricolo di Pescia.

“#MangiaItaliano è una campagna per ribadire insieme la bontà del Made in Italy, difendere il territorio, l’economia e il lavoro –spiega Simone Ciampoli, direttore di Coldiretti Firenze-Prato e Pistoia-. E regalando un fiore, invitiamo tutti noi a non perdere di vista la bellezza della quotidianità, anche se condizionata dalle regole di prudenza indotte dall’emergenza: venire a fare la spesa nei nostri mercati è un modo per dire che #LATOSCANANONSIFERMA”.

Appuntamento nei mercati Campagna Amica del 7 marzo

a PISTOIA, Via dell’Annona, ORE 10-12;

a FIRENZE, Cascine-Piazzale del Re, ORE 9-11.