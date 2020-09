Codice giallo per pioggia e temporali nel centro-sud della Toscana

Rinviati i lavori sull'Autostrada A1

Un'area depressionaria in quota favorisce l'arrivo di aria umida e instabile sul Mediterraneo e sull'Italia. Domani, martedì 22 settembre, si prevedono locali rovesci nella notte, in particolare su costa e Arcipelago; nel pomeriggio ancora tempo instabile, con rovesci e temporali sparsi sulle zone interne, soprattutto centro-meridionali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido fino alla mezzanotte di oggi e di nuovo dalle 13 alla mezzanotte di domani, martedì 22 settembre.

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell'uscita della stazione di Firenze Scandicci e anche l'area di parcheggio di Villa Costanza sarà regolarmente aperta, nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 settembre.