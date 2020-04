Cna Toscana centro: seminari via web

Al via dal 21 aprile, la formazione non si ferma

“La formazione non si ferma”. Con questo incipit CNA Toscana Centro e l’agenzia formativa Sophia lanciano il primo pacchetto di 4 seminari per gli imprenditori che si svolgeranno online in modalità webinar e si potranno seguire da qualsiasi dispositivo, pc, tablet e smartphone, semplicemente scaricando senza costi il programma Zoom e collegandosi ad un link diretto con un semplice click.

Come precisa il Direttore di Cna Toscana Centro, Cinzia Grassi, “obiettivo della nostra iniziativa è fornire sostegno alle imprese, ai lavoratori e ai professionisti che fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus e che mai come in questo momento hanno bisogno di approfondire con i nostri consulenti temi chiave per l’economia, anche nell’ottica della ripartenza: dalle modalità per ottenere credito e liquidità alle migliori strategie da adottare per vendere via web, dagli strumenti per fare formazione finanziata in azienda all’assistenza sui requisiti per rimanere aperti e garantire la sicurezza dei lavoratori. Per consentire queste vere e proprie occasioni di consulenza diretta, quindi, abbiamo organizzato questo primo ciclo di webinar gratuiti incentrati sui temi più attuali del lavoro, risorse utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi. Seguendo il corso online, a cui è sufficiente registrarsi ai link diretti che saranno pubblicati sia sul sito di CNA Toscana Centro sia sulla nostra pagina facebook e si potrà accedere all’aula virtuale - nelle date programmate - e anche interagire con i docenti, rivolgendo domande per ottenere informazioni e chiarimenti importanti soprattutto in un momento che ci vede tutti impegnati a lavorare per facilitare e agevolare la riapertura di tutte le attività, con l’attivazione della cosiddetta Fase 2. In un periodo storico di grandi stravolgimenti, come questo, è fondamentale aiutare gli imprenditori a sciogliere miriadi di dubbi e criticità che sono ormai all'ordine del giorno, e siamo certi che gradiranno l’opportunità di accedere a questi innovativi percorsi virtuali”.

I corsi formativi – tutti con inizio alle ore 16 – prenderanno il via martedì 21 aprile con il focus su strumenti di Web marketing e Commerce, mentre gli strumenti per la finanza e la liquidità saranno al centro del seminario in programma per giovedì 23 aprile. Si proseguirà poi con gli strumenti per la formazione finanziata per le aziende – il 28 aprile – e con la certificazione del processo di saldatura in calendario per mercoledì 29 aprile.