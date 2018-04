​Civ 2018, riparte dal Misano World Circuit il Campionato Italiano Velocità

Nel weekend torna l’appuntamento con con il Campionato Italiano Velocità, si disputeranno sabato 7 e domenica 8 aprile all’autodromo di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, i primi due round dell’ELF CIV 2018

Saranno più di 150 i piloti al via per un Campionato che conferma i 6 round nel corso dell’anno, con doppie gare (al sabato e alla domenica) per ogni appuntamento. Conferme che arrivano anche per le classi e i maggiori partner dell’ELF CIV, con l’aggiunta di nuove aziende.

Il primo round sarà di scena sul circuito della Riders’ Land, con il quale la FMI ha avviato una partnership per la crescita dei giovani piloti, nella quale non manca l’appoggio con la VR46 Riders Academy con giornate dedicate agli allenamenti dei piloti VR e Talenti Azzurri FMI fino ad arrivare alla Scuola Motociclismo Federale (dedicata ai neofiti dai 6 ai 14 anni) e alla creazione del nuovo Centro Tecnico Federale. Dal 7 aprile però l’asfalto del Simoncelli sarà il teatro delle battaglie dell’ELF CIV.

Moto3. Dalla riconferma dei Team impegnati nel Mondiale Velocità, riparte la sfida tra i due protagonisti dello scorso anno: il Campione in carica Nicholas Spinelli, passato tra le fila del Gresini Racing Junior Team, e Kevin Zannoni, approdato al TM Racing Factory 3570MTA e favorito a giudicare dai risultati dello scorso anno sulla pista “di casa”.

I nomi pronti ad inserirsi nella lotta per il titolo non mancano, su tutti ci saranno ancora Edoardo Sintoni (Pro Racing Team), Anthony Groppi (TM Factory Racing), Nicola Carraro (Team Minimoto Portomaggiore) e Raffaele Fusco (Gradara Corse). Da segnalare poi il Team RMU VR46 Riders Academy con gli esordienti nella categoria Elia Bartolini e Lorenzo Bartalesi, e Leonardo Taccini (Pos Corse), che nel 2018 avrà un anno di esperienza in Moto3. Oltre a loro ci sarà il ritorno di Stefano Nepa su KTM. Il pilota già Campione CIV Premoto3 nel 2014 sarà ancora al via dell’ELF CIV 2018, saltando però il primo round di Misano a causa dell’infortunio accaduto nella gara del Mondiale Junior.

SBK. Sempre agguerrita la lotta al vertice, non mancherà al via il Campione in carica, Michele Pirro del Barni Racing Team che potrà contare anche su Matteo Ferrari e Samuele Cavalieri. A puntare al titolo ci sarà anche il 2° classificato dello scorso anno: Lorenzo Zanetti, che avrà Fabrizio Perotti come compagno nel Team Motocorsa. Accanto a tutti loro ci saranno anche piloti di esperienza internazionale nell’ELF CIV SBK 2018, a cominciare dal rientro di Claudio Corti con il Team Motozoo Racing, per proseguire con giovani come Axel Bassani (DMR Racing) e poi ancora nomi come Cristian Gamarino (Tutapista Corse), Riccardo Russo (CM Racing), Kevin Calia (Suzuki Penta Motorsport Asd) e il Campione 2016 Matteo Baiocco (Nuova M2 Racing). Ma la lista è lunga, sono infatti oltre 20 gli iscritti.

SS600. La combattutissima categoria, anche quest’anno regalerà grande spettacolo a cominciare da due nomi illustri al via: Michel Fabrizio (Ellan Vannin) e Noriyuki Haga (AG Motorsport Italia), nomi che fanno tornare in mente le battaglie nel Mondiale SBK. Nomi che si vanno ad aggiungere a quelli che nel 2017 hanno tenuto vivo il Campionato fino all’ultima gara. I protagonisti dello scorso anno sono tutti confermati, a cominciare da chi sfoggerà il numero 1 sulla carena, il Campione in carica Davide Stirpe (Extreme Racing Service) seguito da Ilario Dionisi (Scuola Italiana Piloti), Marco Bussolotti (Rosso Corsa Edard), Lorenzo Gabellini (Gas Racing Team) e Nicola Morrentino (Renzi Corse). Ad alzare ulteriormente il livello della competizione ci sarà poi il ritorno del 5 volte Campione Italiano Massimo Roccoli (Gas Racing Team). Occhi puntati poi su new entry come Mattia Casadei e per nomi come Alessandro Nocco (Team Velocisti), Kevin Manfredi (Team Rosso e Nero) e Alessio Velini.

Premoto3. Nell’entry level class dell’ELF CIV – divisa in 125 2T e 250 4T – non mancheranno i giovani confermati rispetto alla scorsa stagione, tanti piloti che fanno parte del progetto Talenti Azzurri FMI, nomi come Alberto Surra e Nikolas Marfurt del team 2WheelsPoliTo, Matteo Boncinelli (RMU VR46 Riders Academy), Marco Gaggi (SGM Tecnic) solo per citarne alcuni. La lista è molto lunga, alla quale si aggiungono i nuovi talenti, saliti dal CIV junior.

SS300. Una delle categorie più combattute nel 2017 conferma il proprio successo, raggiungendo il limite massimo di 50 piloti al via. Tanti gli aspiranti al titolo, tra i quali spicca il Campione 2017, Luca Bernardi, che sarà in pista con il Team Trasimeno per difendere la propria corona. Il tutto in una classe dove saranno ancora rappresentate tutte le migliori case (Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM).

Eventi – Saranno tanti gli eventi che accompagneranno il round d’apertura dell’ELF CIV a Misano, a cominciare dalla conferenza prevista per sabato mattina in sala stampa, nella quale si parlerà di alcune novità del circuito di Misano con Andrea Albani (Managing Director MWC), del coinvolgimento dei Moto Club del territorio con il Presidente del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini – Sergio Rastelli, della collaborazione tra Misano, FMI e CIV per la crescita dei giovani talenti con Simone Folgori (Responsabile ELF CIV) e di novità in termini di sicurezza con il Dott. Eraldo Berardi (Direttore Medical Center MWC). Subito dopo spazio alle Premiazioni dei poleman del primo round, sempre in sala stampa, mentre sabato sera appuntamento con l’aperitivo offerto da ELF nel paddock del CIV. La domenica invece tutti gli appassionati potranno fare un giro del circuito a bordo del trenino panoramico.

TV e biglietti – Il primo round dell’ELF CIV 2018 dal Misano World Circuit sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports (accessibile anche dal sito civ.tv) con le repliche delle gare in onda la settimana successiva all’evento su Sky Sport MotoGP HD (canale 208, orari da definire). Anche Automototv (canale 148 di sky) trasmetterà in replica le gare dell’ELF CIV con il seguente programma, in aggiunta al quale ci saranno anche gli appuntamenti con AFTER CIV giovedi alle 22,00 ed AFTER RACE giovedì alle 22.30:

PREMOTO3: Mercoledì 11/4 – Ore 10:00, Venerdì 13/4 – Ore 15:30, Sabato 14/4 – Ore 02:00, Sabato 14/4 – Ore 21:00

MOTO3: Martedì 10/4 – Ore 16:30, Giovedì 12/4 – Ore 02:00, Venerdì13/4 – Ore 00:00, Domenica 15/4 – Ore 07:30

SUPERSPORT 300: Martedì 10/4 – Ore 10:30, Mercoledì 11/4 – Ore 00:00, Venerdì 13/4 – Ore 02:00, Sabato 14/4 – Ore 08:30

SUPERSPORT 600: Lunedì 09/4 – Ore 19:30, Mercoledì 11/4 – Ore 02:00, Giovedì 12/4 – Ore 10:00, Sabato 14/4 – Ore 11:30

SUPERBIKE: Martedì 10/4 – Ore 02:00, Mercoledì 11/4 – Ore 16:00, Venerdì 13/4 – Ore 13:30, Sabato 14/4 – Ore 23:30

Per chi non volesse perdere lo spettacolo dal vivo ecco info su prezzi e riduzioni biglietti:

Sabato 7 aprile – Circolare Intero: Euro 10,00. Circolare Ridotto DONNE – U18 – ROMAGNA VISIT CARD: Euro 8,00. Circolare Tesserati FMI – U14: Gratuito

Domenica 8 aprile – Circolare intero: Euro 15,00. Circolare Ridotto DONNE – U18 – ROMAGNA VISIT CARD: Euro 10,00. Circolare Tesserati FMI – U14: Gratuito

Abbonamento sab + dom – Circolare intero: Euro 20,00. Circolare Ridotto DONNE – U18 – ROMAGNA VISIT CARD: Euro 15,00