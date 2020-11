Cittadella vs Empoli 2-2 In pieno recupero il pari del Cittadella.

Fonte: seriebnews

Cittadella vs Empoli è finita due a due. Una delle gare più attese dell’ottava di B premia i ragazzi di Venturato, che ottengono un pari contro un Empoli che forse avrebbe meritato di più. Due regali della difesa (uno del portiere) hanno permesso ai veneti di pareggiare, ma nel complesso è stato un Empoli divertente e attento, se si escludono i minuti di recupero.

Empoli vs Cittadella è finita in parità, al 93’, quando l’Empoli pensava già di portare a casa tre punti per consolidare il primo posto in classifica con maggior sicurezza anche se, di sicuro, non c’è niente da qui alla fine del campionato.

L’Empoli inizia la gara con un buon ritmo e si propone per diverse volte nell’area del Cittadella anche se è proprio il Cittadella ad avere l’iniziativa sia al 16’ che al 19’ con Proia. Sul fronte Empoli Bajrami va alla conclusione, ma la sua conclusione si perde nel nulla. Al 30’ arriva il vantaggio del Cittadella: Benedetti mette a segno un gol su punizione con un potente tiro da quaranta metri dove Brignoli esce ma poi sembra pentirsi facendo un passo indietro ma la palla va ad infilarsi sotto l’incrocio dei pali anche se sembra non rendersene conto, forse tradito dal sole. L’Empoli accusa il colpo tanto da rischiare di subire il doppio vantaggio del Cittadella sempre da parte di Branca, un minuto dopo. Al 40’ arriva la conclusione di Terzic dal limite che Maniero prontamente spedisce in angolo.

Finale primo tempo. Cittadella 1 Empoli 0

Ad inizio ripresa l’Empoli parte con un ritmo diverso tanto che Bajrami ci prova subito con Maniero che lo blocca da pochi passi. Dionisi decide di far entrare Olivieri e Ricci che, in effetti, riescono a dare maggiore dinamicità alla squadra. Al 65’ Olivieri reclama un calcio di rigore per braccio di Benedetti in area anche se l’arbitro Marini decide di lasciar correre. Tre minuti dopo Marini assegna il calcio di rigore all’Empoli per un intervento di Branca su Bandinelli, di cui si incarica Mancuso che non sbaglia dagli 11 metri. Passano pochi minuti e l’Empoli potrebbe portarsi in vantaggio con Olivieri a cui si oppone Maniero sul rimpallo con un difensore. Di lì a poco Olivieri si ripropone in avanti ed al 72’ porta in vantaggio l’Empoli con un tiro da fuori che va ad infilarsi nell’angolo basso. Nel finale di gara l’Empoli cambia un po’ ritmo, nonostante la bella punizione di Stulac quanto pericolosa per Maniero. Ed è proprio nel recupero che il Cittadella agguanta il pari con Gargiulo su cross di Benedetti. A questo punto l’Empoli perde lucidità, perde certezza, tanto che viene espulso il suo capitano, Romagnoli, per fallo su chiara occasione da gol. Ed al 94’ la punizione di Rosafio si stampa sulla traversa e con questa si chiude la gara, una gara che ha il sapore di un mezzo sorriso ma che sarà utile per il futuro dell’Empoli.

Risultato finale Cittadella 2 Empoli 2

.

Cittadella: Maniero, Cassandro, Perticone, Adorni, Benedetti, Proia, Pavan (38′ st Iori), Branca (38′ st Gargiulo), D’Urso (22′ st Rosafio), Tsadjout (17′ st Tavernelli), Cissé (17′ st Ogunseye). A disp.: Kastrati, Bassano, Frare, Vita, Donnarumma, Mastrantonio, Awua.

All.: Venturato.

Empoli: Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Terzic, Bandinelli (44′ st Zurkowski), Stulac, Haas, Bajrami (16′ st Ricci), Matos (16′ st Olivieri), Mancuso. A disp.: Pratelli, Furlan, La Mantia, Baldanzi, Asllani, Viti, Pirrello, Parisi, Cambiaso.

All.: Dionisi.

Reti: 30′ pt Benedetti (CIT), 24′ st Mancuso (EMP) su rig., 27′ st Olivieri (EMP), 45’+1′ st Gargiulo (CIT).

Ammoniti: Haas (EMP), Benedetti (CIT). Espulsi: Romagnoli (EMP) al 45’+3′ st. Arbitro: Marini.