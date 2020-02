Cittadella vs Empoli 1-2. Partita perfetta di Mancuso: gol e assist.

L'Empoli torna a vincere in trasferta. L'ultima gara vinta risale al 24 settembre battendo il Pisa.

Alla vigilia, scorrendo la formazione dell’Empoli, nonostante la vittoria casalinga con il Crotone, era lecito chiedersi come fosse possibile che una squadra così forte fosse in una posizione di classifica così bassa , tanto da far preoccupare. La risposta è arrivata chiara e forte dal Tombolato, dove Pasquale Marino riesce a bissare il successo di sette giorni fa riuscendo a vincere . L'ultima vittoria in trasferta dell'Empoli risale al 24 settembre scorso con il Pisa.

Parlando della gara l'Empoli va in vantaggio al 6′ con Mancuso, ben smarcato da un bel cross di Fiamozzi tanto che Perticone, in ritardo, si perde la marcatura, e questo favorisce vantaggio dell’Empoli. Il Cittadella reagisce non perdendosi d'animo tanto che reclama anche due calci di rigore. Comunque, di lì a poco, arriva il pari con Adorni che, con un tiro a giro, spedisce la palla nell'angolino.

Finale primo tempo Cittadella 1 Empoli 1

Ad inizio ripresa il Cittadella va molto forte tanto che va almeno tre volte vicino al vantaggio, ma, "viceversa" (come canta Gabbani) è l'Empoli a passare in vantaggio con Bajrami, ben servito da Mancuso che ha fatto la partita perfetta: gol ed assist. Nel finale da segnalare un palo di La Mantia che costringe Paleari a superarsi per evitare il 3-1.

Risultato finale: Cittadella 1- Empoli 2

CITTADELLA-EMPOLI 1-2

RETI: 6′ Mancuso, 37′ Adorni, 72′ Bajrami

CITTADELLA (4-3-1-2) : Paleari ; Ghiringhelli , Perticone, Adorni , Benedetti ; Proia (43′ st Rosafio, Iori , Gargiulo (35′ st Vita); D’Urso (14′ st Luppi ) ; Stanco, Diaw . A Disp: Maniero, Mora, Bussaglia, Panico, Rizzo, Frare, Rosafio, De Marchi, Ventola. All.: Venturato

EMPOLI (4-3-3) : Brignoli ; Fiamozzi, Sierralta , Romagnoli, Balkovec ; Frattesi , Ricci (25′ pt Stulac ), Henderson ; Tutino , Mancuso (30′ st La Mantia ) Bajrami. A Disp: Branduani, Perucchini; Nikolaou, Zurkowski, Antonelli, Pinna, Fantacci, Ciciretti. All.: Marino

ARBITRO: Abbattista 6.

AMMONITI: 16′ Henderson (E), 17′ Gargiulo (C), Adorni (C)

Minuti di recupero: pt 3′, st 4′