Città più sportive d'Italia: Firenze all'ottavo posto

Lo fotografa la classifica sul Sole 24 Ore di lunedì 2 settembre. Sul podio Trento, Trieste e Macerata. Fuori dalle prime 10 quest’anno Livorno, Bologna e Lecco

Alternanza al vertice nell’Indice di Sportività delle province italiane, curato da PtsClas e pubblicato dal Sole 24 Ore in versione cartacea e online nel 2019.

Trento sorpassa Trieste e torna in testa, aggiudicandosi il primato per la quinta volta su 13 edizioni dell’indagine. Un successo legato in particolare alla supremazia nella "famiglia" degli sport individuali, a partire dal ciclismo.

Il podio è completato da Macerata, che si sostituisce a Cagliari in terza posizione. Il capoluogo sardo (nono) si mantiene comunque nella Top Ten, così come fanno la stessa Macerata, Genova (sesta), Firenze (ottava) e Rimini (decima). Escono dalle prime 10 Livorno, Bologna e Lecco, rimpiazzate da Treviso (quarta), Cremona(quinta) e Bergamo (settima).

Se da un lato Treviso rafforza ulteriormente il risultato complessivo del Nord-Est, dall’altro le new entry Cremona e Bergamo garantiscono alla Lombardia i migliori piazzamenti di sempre, anche grazie all'ingresso di nuovi parametri - come quello del tasso di praticabilità sportiva - che vedono all’avanguardia la regione più popolosa d’Italia.

La parte bassa della classifica generale è ancora una volta monopolizzata dal Sud che occupa tutte le ultime 21 posizioni, con Enna in fondo alla fila.

L’indice come ogni anno verrà utilizzato nella Qualità della vita 2019, la classifica che storicamente viene pubblicata a fine anno e che misura i livelli di benessere del territorio. Quest’anno la storica indagine del Sole 24 Ore compie 30 anni dalla sua prima edizione pubblicata nel 1990 e, per l’occasione, verrà anticipata da una serie di tappe tematiche di avvicinamento durante l’anno.

Con lo sport si celebra così la quarta puntata di un percorso che si svilupperà durante tutto l’anno è che è partito lo scorso lunedì 25 marzo con la pubblicazione dell’Indice del clima ed è stato alimentato a maggio con l’Indice della Salute e ad agosto con l’Indice del Tempo Libero. http://24o.it/dossierQdv2019