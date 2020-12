Città del sole: nuovo negozio a Firenze

Ideale punto di riferimento per tutta la zona di Novoli

Città del sole non si ferma e, in questo periodo storico tanto difficile, vuole essere sempre più vicina alle persone con i suoi negozi, per portare ai bambini un Natale davvero unico. Aprono così tre nuove sedi per avvicinare grandi e piccoli alla mission del marchio: il gioco creativo. Giocattoli cioè,pensati espressamente per le diverse fasi della crescita, per stimolare la creatività dei bambini attraverso l’esperienza, l’immaginazione, la curiosità e la scoperta.

Il primo negozio ha aperto al pubblico lo scorso 9 novembre a Firenze, nel Nuovo Quartiere San Donato, servendo una zona recente del capoluogo toscano.

“Non nascondo che ci siamo interrogati molto in merito all’apertura di tre punti vendita in questo momento – commenta Graziano Grazzini A.D. di Città del sole - Queste tre inaugurazioni sono per noi forti segnali di fiducia nei confronti delle città e delle regioni che da sempre credono in Città del sole. Nella nostra storia dal primo punto vendita aperto nel 1972 abbiamo fatto davvero tanta strada. Mai come oggi siamo certi che questa sia la scelta corretta, nei confronti dei bambini, dei loro genitori, di chi da sempre crede nel potere del gioco come strumento educativo. Siamo felici di aver contribuito a creare un indotto positivo nell’occupazione con l’assunzione di una decina di addetti alle vendite. Sono certo che anche questi nuovi negozi diventeranno dei punti di riferimento in cui inventare differenti modi di giocare”.