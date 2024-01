Cisl e Uil Toscana in piazza oggi contro la Regione

In corso a Firenze, in piazza Duomo davanti alla sede della Regione Toscana, una manifestazione regionale di Cisl e Uil sui temi della sanità e dell’imposizione fiscale regionale. Un 'no' forte all'aumento dell'addizionale Irpef regionale, espresso in primis dal segretario regionale Cisl Toscana, Ciro Recce: "L'aumento dell'addizionale Irpef è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non ne passiamo più di queste scelte. O la Regione Toscana cambia strada o andremo avanti nella nostra mobilitazione", ha detto tra l'altro.

Tra i partecipanti alla manifestazione anche alcuni esponenti politici tra cui Stefano Scaramelli, presidente del gruppo Italia Viva in Consiglio regionale:

“Con coraggio e coerenza per primi abbiamo intrapreso questa sfida nel mese di dicembre. Restiamo convinti che si potesse evitare, a partire dalla riorganizzazione della rete sanitaria. L'auspicio è che l’aumento dell’addizionale Irpef possa essere sospeso perché ingiusto e iniquo”.