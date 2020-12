Circoli associativi, ricreativi e culturali: sostegno in vista dal Comune

Firenze: stamani la Commissione 1 ha fatto proprio l'invito alla Giunta a intervenire sull'IMU dei circoli, oltre a una serie di richieste che SPC aveva presentato a inizio ottobre, ampliate dal testo successivamente presentato dal Partito Democratico. Bundu e Palagi: "Finalmente"

Sospiro di sollievo per circoli associativi, ricreativi e culturali: all'orizzonte c'è un sostegno economico da parte del Comune di Firenze: stamani 21 dicembre infatti, la Commissione 1 ha fatto proprio l'invito alla Giunta a intervenire sull'IMU dei circoli, oltre a una serie di richieste che Sinistra Progetto Comune aveva presentato all'inizio di ottobre, ampliate dal testo successivamente presentato dal Partito Democratico.

"Era fine ottobre - sottolineano i consiglieri comunali Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune - quando abbiamo depositato una mozione che prevedeva misure di aiuto concreto al diffuso tessuto di circoli associativi, ricreativi e culturali che rende unico il territorio toscano e fiorentino. Ancora mancavano indicazioni nazionali e regionali che in seguito - per fortuna - hanno in parte mitigato le difficoltà di queste realtà fondamentali per il futuro della nostra città. Ci sono realtà di mutualismo e solidarietà nate nell'800 che hanno saputo resistere al nazifascismo e che rischiano di chiudere per via del contesto pandemico: si tratta di un pericolo che deve vedere tutte le istituzioni e tutta la politica impegnate per evitarlo. Per questo salutiamo con soddisfazione la Commissione 1 di oggi, il suo presidente e i diversi gruppi, con cui si è riusciti a fare una sintesi tra il nostro testo originale e quello in seguito depositato dal Partito Democratico.

Ora attendiamo che anche il Consiglio comunale possa votare le richieste:

- di istituire spazi di confronto stabile tra istituzioni e realtà associative;

- di intervenire sull'IMU per la quota di competenza comunale;

- di intervenire sugli immobili in affitto da parte dei circoli;

- al Governo e al Parlamento di non assoggettare i circoli al regime delle partite IVA.

Sappiamo che un altro tema urgente che sta minacciando questo settore è quello delle utenze. Crediamo che la Giunta debba darsi come priorità quella di rapportarsi direttamente con le realtà attive in questo campo. Come Sinistra Progetto Comune continueremo a tenere al centro del dibattito consiliare questo tema, ringraziando l'associazionismo per l'impegno che sta portando avanti, nonostante le difficoltà, in forme di solidarietà e mutualismo, rinnovando una storia che ha costruito la storia migliore di Firenze e della Toscana", chiosano infine Bundu e Palagi.