Ciompi, anche Firenze ha la sua piazza degli Aranci

In questo periodo molti frutti sono maturi e l'effetto cromatico è senza dubbio gradevole

FOTOGRAFIE. A Massa esiste Piazza degli Aranci, una delle zone più caratteristiche della città toscana. Anche Firenze adesso ha una sua piccola piazza degli Aranci: è piazza dei Ciompi, dove fino a pochi mesi fa c'era lo storico Mercato delle Pulci, adesso spostato nella vicina piazza Annigoni.

Il Comune per rifare questa piazza del centro storico non lontana da piazza Santa Croce ha scelto questo albero particolare, l'arancio, che in questo periodo sta dando tante soddisfazioni perché i frutti sono in gran parte maturi e coloratissimi.