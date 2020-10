Cinema Odeon Firenze, programmazione sospesa

Chi ha già acquistato il biglietto per queste proiezioni è tenuto a conservarlo

A seguito del DPCM del 25.10.2020 la programmazione del Cinema Odeon è sospesa.

Tutti i film e gli eventi in programma dal 26.10.2020 sono annullati. Chi ha già acquistato il biglietto per queste proiezioni può conservarlo. Qualora gli appuntamenti venissero replicati in futuro può utilizzare lo stesso biglietto, altrimenti verrà cambiato in un ingresso omaggio.

Per tutti i possessori dell’abbonamento Odeon Card 2020: il rimborso non è possibile, ma alla scadenza (31.12.2020) bisognerà presentarsi in cassa per controllare il numero dei film di cui non si è usufruito e per i quali verranno assegnati dei biglietti omaggio (esempio: la Odeon Card è composta da 7 ingressi, se se ne sono sfruttati 4, verranno dati 3 biglietti omaggio).