Cinema: la tragedia del Melarancio al 64° Festival dei Popoli

La tragedia del Melarancio, il racconto del dramma accaduto nella galleria vicino Firenze, dove persero la vita 13 bambini esattamente 40 anni fa, sarà raccontata in prima italiana nel documentario “Dalla parte sbagliata” di Luca Miniero in programma nella seconda giornata del Festival dei Popoli, domenica 5 novembre, al cinema La Compagnia di Firenze (ore 15, ingresso 6 euro). Il documentario - in concorso italiano - sarà presentato dal regista stesso e racconta uno dei più gravi incidenti stradali avvenuti in Italia, quello del 26 aprile 1983 nella galleria del Melarancio vicino Firenze. Nell’impatto persero la vita undici bambini di tredici anni, quelli seduti nella parte sinistra del bus, fatalmente la parte sbagliata. A distanza di quarant’anni, la classe della scuola media “Nicolardi” del quartiere Vomero Arenella di Napoli si riunisce per un pranzo, non una rimpatriata come tutte le altre.

La giornata inizia con l’anteprima assoluta di “Galileo (R)evolution - Il Cammino della Scienza” di Carlo Borean alle 11 al cinema La Compagnia (ingresso gratuito), nell’evento promosso dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Il documentario va alla ricerca degli eredi di Galileo Galilei, in un parallelismo tra la vita del genio e la sua lezione riflessa nelle imprese di alcuni giovani ricercatori e scienziati contemporanei che, oggi come ieri, tra sfide e successi, dedicano una vita a servizio del nostro progresso.

Dopo la proiezione de “Dalla parte sbagliata”, il programma prosegue alle 16.45 con “The Mother of All Lies” di Asmae El Moudir (concorso internazionale), un viaggio della regista indietro nella sua infanzia, esplorando il passato in Marocco, nel quartiere di Casablanca dove è cresciuta, a partire dalla “rivolta del pane” la regista indaga sul rimosso di una famiglia e di un intero paese.

Cinema di domani e d’avanguardia, dalle 18.45 con l’ultimo lavoro di Tatiana Huezo, a cui è dedicata una retrospettiva in questa edizione del festival, “El eco”, presentato al Festival di Berlino 2023, ricevendo il premio per la Miglior regia della sezione Encounters e il Miglior documentario. Il film, che include anche elementi di finzione, ritrae i bambini di un villaggio isolato “El Echo”, negli altopiani messicani, dove questi si prendono cura dei loro anziani. In serata, alle 20.30 al via invece “Wicked Games: Rimini Sparta” di Ulrich Seidl, versione combinata e ampliata del dittico del regista austriaco sul desiderio inappagato e sul dolore di ritrovarsi.

La storia vede tre uomini, due fratelli e il loro padre, il cui passato li raggiunge: l'ex star crooner Richie Bravo insegue la sua gloria sbiadita in una Rimini invernale quando la figlia adulta si fa viva all'improvviso, chiedendo soldi, e il suo mondo inizia a crollare. Nel frattempo, suo fratello minore Ewald cerca di ricominciare da capo in un angolo remoto della Romania, mentre in una casa di cura in Austria il padre gira a vuoto.

La sezione per i più giovani, Popoli for Kids and Teens, inizia invece al Cinema Astra a Firenze alle 10 con l’evento Popoli Young Jury Day, dove una giuria di giovani visionerà 3 film scelti per loro e ne eleggerà il vincitore (evento riservato), mentre alla stessa ora al PARC si terrà il laboratorio “Scoprendo il reale con la magia del cinema”, a cura di Echivisivi (da 7 a 10 anni, su prenotazione). A Prato, al Teatro Cinema Terminale dalle 10.30 al via le proiezioni e il laboratorio “Sul sentiero delle idee” a cura dell’associazione L’Aleph (per bambini dai 3 ai 6 anni, su prenotazione), con “Go away, Alfred” di Célia Tisserant e Arnaud Demuynck, “To be sisters” di Anne-Sophie Gousset e Clément Céard, “Ursa - The song of the northern lights” di Natalia Malykhina e “Some thing” di Elena Walf.

Biglietti: 50 euro abbonamento completo, 35 ridotto; 10 euro giornaliero (7 ridotto). Biglietti: pomeriggio 7 euro (5 ridotto); serale 7 euro (5 ridotto).

La 64° edizione del Festival dei Popoli è realizzata con il contributo di Europa Creativa Media, MiC - Direzione Generale Cinema, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Sistema Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze e Publiacqua.

Il Festival dei Popoli fa parte dell'iniziativa “50 Giorni di Cinema a Firenze”. La “50 Giorni di Cinema a Firenze” è parte del Progetto Triennale Cinema, sostenuto dal Ministero del Turismo, dalle istituzioni locali e realizzato grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze, Camera di Commercio di Firenze.

PROGRAMMA DI GIORNATA

DOMENICA 5 NOVEMBRE

cinema la Compagnia - Firenze

11:00 - Doc Highlights

GALILEO (R)EVOLUTION di Carlo Borean | 70 min (Ingresso gratuito)

15:00 - Concorso Italiano

DALLA PARTE SBAGLIATA di Luca Miniero | 80 min

16:45 - Concorso Internazionale

THE MOTHER OF ALL LIES di Asmae El Moudir | 97 min

18:45 - Omaggio a Tatiana Huezo

THE ECHO di Tatiana Huezo | 102 min

20:30 - Doc Highlights

WICKED GAMES: RIMINI SPARTA di Ulrich Seidl | 205 min

Cinema Astra - Firenze

10:00 - Popoli for Kids and Teens

POPOLI YOUNG JURY DAY - Una giuria di giovani visionerà 3 film scelti per loro e ne eleggerà il vincitore.

evento riservato | reserved event

PARC - Firenze

10:00 - Popoli for Kids and Teens

LABORATORIO “Scoprendo il reale con la magia del cinema”, a cura di Echivisivi (da 7 a 10 anni, su prenotazione)

Teatro Cinema Terminale - Prato

10:30 - Popoli for Kids and Teens

Proiezioni e laboratorio “Sul sentiero delle idee” a cura di Ass. L’Aleph (3-6 anni, su prenotazione)

GO AWAY, ALFRED! di Célia Tisserant, Arnaud Demuynck | 11 min

TO BE SISTERS di Anne-Sophie Gousset, Clément Céard | 7 min

URSA – THE SONG OF THE NORTHERN LIGHTS di Natalia Malykhina | 10 min

SOME THING di Elena Walf | 7 min