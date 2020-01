Cinema indipendente: "Go Dante go go go" alla 'Compagnia'

Regia e sceneggiatura del fiorentino Alessio Nencioni

Il 21 gennaio alle ore 21.00 si terrà presso il cinema La Compagnia di Firenze, l’anteprima del film indipendente Go Dante Go Go Go, del regista fiorentino Alessio Nencioni.



Il lungometraggio è un progetto autoprodotto realizzato dal collettivo Magnetic Head che conta sulla forza di un ampio gruppo di giovani attori e uno staff composto da studenti e professionisti attivi sul territorio di Firenze. Go Dante Go Go Go è una commedia alternativa con protagonista un giovane e scalcinato regista che, in cerca di rivalsa, decide di partecipare ad un concorso per cortometraggi, con il folle intento di girare dieci cortometraggi (uno per genere cinematografico) in meno di un mese.



Alessio Nencioni: “dopo tre anni di lavoro, siamo riusciti a concludere un film ambizioso all'interno del quale si trovano ben dieci generi cinematografici come l’horror, il musical, il western e il film di animazione… Siamo partiti da zero, senza aiuto e finanziamenti, con un progetto che ha coinvolto tanti giovani, un'avventura che ci ha regalato grandi emozioni."



La proiezione, in anteprima il 21 gennaio, sarà alla presenza di tutto lo staff e presentato da Giuseppe Armellini autore del blog Il Buio in Sala. Il trailer è già disponibile online.



Regia e sceneggiatura: Alessio Nencioni

Fotografia: Filippo Ficozzi

Aiuto Regia: Guendalina Vannini

Colonna sonora: Matteo Ficozzi e Matteo Mannocci

Costumi: Sara Albertazzi

Assistente alla regia: Bruno Nencetti



Interpreti: Giacomo Dominici, Giacomo Casali, Gabriel Gori, Mariapia De Sandro, Cosimo Desii, Ivan Monti, Marta Falugiani, Giorgio Borroni, Yana Proshkina, Victor Valdemar, Lauro Filipponi, Mark Obi Kalu, Ferman Ali, Vladimir Voccoli.