Ciao inverno: la primavera scatta tra meno di un'ora

Oggi 20 marzo alle 15:46 scatta l'equinozio: luce e buio sono in perfetto equilibrio.

Il Consorzio Lamma Toscana regala una immagine spettacolare: "Guardate l'immagine del satellite Meteosat di stamattina: la linea del giorno è perfettamente verticale e perpendicolare all'equatore".

L'equinozio di primavera è un momento ricco di simbolismo e miti in diverse culture. Ecco alcuni approfondimenti:

- Persephone (Grecia): il mito racconta che Persephone, figlia di Demetra (dea dell'agricoltura), fu rapita da Hades e portata nel Regno dei morti. Demetra, addolorata, fece sì che la terra diventasse sterile. Zeus intervenne e stabilì che Persephone sarebbe tornata sulla terra per 6 mesi all'anno, facendo risorgere la natura (primavera ed estate), mentre gli altri 6 mesi sarebbe rimasta con Hades, causando l'autunno e l'inverno.

- Ostara (Celtici): Ostara (o Eostre) era una dea germanica e celtica della primavera e della fertilità. La festa di Ostara celebrava il ritorno della luce e della vita, con simboli come uova (rappresentanti la rinascita) e conigli (simboli di fertilità).

- Nowruz (Persia): Nowruz ("nuovo giorno" in persiano) è il capodanno persiano che cade il 20-21 marzo. Celebra il nuovo anno e la rinascita della natura, con tradizioni come la pulizia della casa e la preparazione di cibi speciali.

Le giornate saranno ancora più lunghe tra una settimana: l'ora legale scatterà infatti nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, alle 2:00 del mattino, quando le lancette degli orologi verranno spostate in avanti di un'ora, diventando le 3:00. Questo significa, come sempre, che dormiremo un'ora in meno, ma guadagneremo un'ora di luce in più la sera, per tutta la primavera e l'estate.