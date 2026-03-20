Cronaca

Ciao inverno: la primavera scatta tra meno di un'ora

Oggi venerdì 20 marzo alle ore 15,46. La spettacolare immagine del satellite Meteosat di stamattina

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
20 Marzo 2026 14:48
Ciao inverno: la primavera scatta tra meno di un'ora

Oggi 20 marzo alle 15:46 scatta l'equinozio: luce e buio sono in perfetto equilibrio.

Il  Consorzio Lamma Toscana regala una immagine spettacolare: "Guardate l'immagine del satellite Meteosat di stamattina: la linea del giorno è perfettamente verticale e perpendicolare all'equatore". 

L'equinozio di primavera è un momento ricco di simbolismo e miti in diverse culture. Ecco alcuni approfondimenti:

Approfondimenti

- Persephone (Grecia): il mito racconta che Persephone, figlia di Demetra (dea dell'agricoltura), fu rapita da Hades e portata nel Regno dei morti. Demetra, addolorata, fece sì che la terra diventasse sterile. Zeus intervenne e stabilì che Persephone sarebbe tornata sulla terra per 6 mesi all'anno, facendo risorgere la natura (primavera ed estate), mentre gli altri 6 mesi sarebbe rimasta con Hades, causando l'autunno e l'inverno.

- Ostara (Celtici): Ostara (o Eostre) era una dea germanica e celtica della primavera e della fertilità. La festa di Ostara celebrava il ritorno della luce e della vita, con simboli come uova (rappresentanti la rinascita) e conigli (simboli di fertilità).

- Nowruz (Persia): Nowruz ("nuovo giorno" in persiano) è il capodanno persiano che cade il 20-21 marzo. Celebra il nuovo anno e la rinascita della natura, con tradizioni come la pulizia della casa e la preparazione di cibi speciali.

Le giornate saranno ancora più lunghe tra una settimana: l'ora legale scatterà infatti nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, alle 2:00 del mattino, quando le lancette degli orologi verranno spostate in avanti di un'ora, diventando le 3:00. Questo significa, come sempre, che dormiremo un'ora in meno, ma guadagneremo un'ora di luce in più la sera, per tutta la primavera e l'estate. 

Tag
In evidenza