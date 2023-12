Christmas Bazaar 2023 al Giardino dell'Orticoltura

Venerdì 8 e sabato 9 dicembre (dalle ore 10 alle 18) al Giardino dell’Orticoltura (via Bolognese 17a - ingresso libero) si rinnova l’appuntamento con il CHRISTMAS BAZAAR, una delle fiere natalizie di beneficenza più antiche di Firenze, organizzata, allora come da adesso, da AILO - American International League of Florence Onlus, con il patrocinio del Comune di Firenze.

Giunto alla 47esima edizione, CHRISTMAS BAZAAR tornerà nel prestigioso Tepidarium del Roster grazie alla infaticabile attività di AILO. Tutti i soci seguono come slogan "the spirit of giving" ovvero "lo spirito di donare", infatti tutto il ricavato, come ogni anno, sarà devoluto interamente ad associazioni solidali senza scopo di lucro di Firenze e dintorni.In vendita ci saranno abbigliamento e accessori vintage, bigiotteria, vestiti e giochi per bambini, manufatti lavorati a maglia e all’uncinetto, decorazioni natalizie artigianali, libri in italiano e in inglese, oggettistica, bric-à-brac e il banco internazionale che presenterà prodotti e realizzazioni fatte a mano e altre sorprese da ogni parte del mondo.Tra le novità di quest'anno: le coperte di Viva Vittoria Firenze, l’evento che si è svolto lo scorso novembre in piazza Santa Croce, la cui organizzazione è stata affidata ad AILO.

Queste coperte daranno ancora più colore al meraviglioso Tepidarium e il ricavato andrà a tre associazioni che lavorano contro la violenza sulle donne: Artemisia Antiviolenza, ACISJF Firenze e Nosotras Onlus. Il sindaco di Firenze ha conferito a Bergljot Leifsdottir Mensuali, presidente di AILO, il Premio Marzocco con questa motivazione “per aver coinvolto l’intera città nel progetto Viva Vittoria. 3818 coperte fatte con amore hanno formato un tappeto colorato in piazza Santa Croce per dire NO alla violenza sulle donne”.Il Christmas Bazaar è una felice occasione per comprare i regali di Natale, per assaggiare gli originali brownies americani e altre gustose vivande accompagnati da musica dal vivo, ovviamente suonando e cantando perlopiù canzoni natalizie.

Ci sarà un piccolo banco espositivo gestito direttamente dai bambini delle socie, mentre Babbo Natale si aggirerà fra gli stand per offrire ai più piccoli caramelle e cioccolatini.Sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria benefica a premi, con in palio prodotti ed esperienze offerte da aziende e negozi del territorio, che spaziano da manufatti di pregio a confezioni di vino, soggiorni in agriturismo nel Chianti, cene, coupon ed altro ancora.Venerdì 8 dicembre alle 16 verrà a cantare il coro "Lo Zecchino d'Argento" del DVF - Casa di Riposo e Centro Diurno per anziani il Gignoro.L’edizione 2024 del Christmas Bazaar è realizzata grazie al sostegno e alla generosità di A.b.i.

Traslochi Firenze Miliani, Maggio Musicale Fiorentino, Carlo Bay Hair Diffusion, Villa Cora, Misericordia di Antella, Gioielleria S. Vaggi."Ormai da 47 anni queste meravigliose donne di AILO organizzano il Christmas Bazaar - ha spiegato l'assessora del Comune di Firenze, Federica Giuliani, durante la presentazione alla stampa dell'iniziativa - si tratta della fiera natalizia più antica di Firenze. La solidarietà è al centro del lavoro delle associate e contribuisce ogni anno ad aiutare i progetti di tante altre associazioni che operano in città.

Tra le novità di quest'anno l'iniziativa Viva Vittoria contro la violenza sulle donne - ha aggiunto l'assessora Giuliani - la maxicoperta lo scorso novembre ha ricoperto piazza Santa Croce ed ha permesso di raccogliere fondi per tre importanti associazioni che si occupano di donne. Un bel ricavato non solo economico ma anche di sorellanza e di condivisione". "Il Christmas Bazaar è ormai tradizione per la nostra città - ha dichiarato l'assessore al Welfare Sara Funaro -; è un evento a sostegno dell’associazionismo sociale e contro la violenza sulle donne.

La solidarietà è al centro del lavoro delle associate, che le ha viste protagoniste, quest'anno, con l'iniziativa Viva Vittoria in piazza Santa Croce". "In questi anni - ha proseguito l'assessora Funaro - AILO è diventata un punto di riferimento non solo per le associazioni del territorio, ma anche per le istituzioni. Sono felice che si ripeta questo bel momento e mi auguro che tanti cittadini possano partecipare al Christmas Bazaar".AILO, con il ricavato del Bazaar del 2022, ha sostenuto la casa di riposo Piccola Betania, Centro Terapeutico Europeo (CTE), Il Pane Quotidiano, Banco Alimentare della Toscana, Nuova Aurora APS, Agesci Gruppo Scout Firenze 17, Filiderba, Ci incontriamo e A.I.S.M Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Anche quest’anno, al Tepidarium, ci sarà la lista delle nuove associazioni che potranno beneficiare del ricavato del Christmas Bazaar. I volontari di AILO sono orgogliosi di contribuire alla realizzazione dei progetti di queste realtà che lavorano con impegno a Firenze e provincia, ovvero il territorio che, in quanto cittadini stranieri, è divenuto da anni la loro casa di adozione.AILO – AMERICAN INTERNATIONAL LEAGUE OF FLORENCE ONLUSFondata a Firenze nel 1975, AILO è un’organizzazione no-profit che riunisce volontari provenienti da ogni parte del mondo.

Durante il corso dell’anno realizza programmi di assistenza sociale e iniziative benefiche, che hanno permesso di supportare fino ad oggi oltre 370 organizzazioni locali. AILO favorisce da sempre le piccole associazioni solidali che affrontano le realtà quotidiane del territorio di Firenze e provincia, basate sul lavoro dei volontari. Il ricavato di ogni iniziativa è devoluto totalmente in beneficenza per realizzare progetti legati al sociale. Il Comune di Firenze ha conferito a AILO il Premio Marzocco come testimonianza dell’impegno importante sostenuto da quasi 50 anni nel settore del sociale.CHRISTMAS BAZAAR 202347a edizioneTepidarium del Giardino dell’OrticolturaVia Bolognese 17A FirenzeORARIOVenerdì 8 dicembre (10.00-18.00)Sabato 9 dicembre (10.00-18.00)Ingresso liberoINFOwww.ailoflorence.orgwww.facebook.com/ailofirenzewww.instagram.com/ailofirenze