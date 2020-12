Chievo Verona vs Empoli 1 -1 Gol di La Mantia e l'Empoli pareggia in rimonta

fonte foto: empoli fc

Tra Empoli e Chievo ci sono stati ben 36 i precedenti con grande equilibrio tanto che sono addirittura 19 i pareggi mentre sono 9 le vittorie dei clivensi e 8 quelle degli azzurri. Le due squadre hanno collezionato ben 5 pari consecutivi

Il primo tempo della gara tra Chievo Verona ed Empoli è stato molto frizzante, viva con tante occasioni per entrambe. La prima è capitata all’Empoli con Casale che osa da dentro l’area in modo piuttosto pericoloso. Al dodicesimo un’opportunità per Garritano che fa un tiro di destro che finisce a lato della porta difesa da Furlan. Al 15’ circa Renzetti confeziona una bella palla per De Luca la cui conclusione, però, si perde sul fondo. Lo stesso De Luca si ripropone al 17’ , questa volta con un colpo di testa su suggerimento di Garritano, ma la palla vola alta sopra la traversa. Dopo un minuto, al 18’, arriva il vantaggio per il Chievo con il gol di Obi che sfrutta una deviazione per spiazzare Furlan con una bella conclusione. L’Empoli reagisce subito al gol del Chievo con Nikolau che, con un insidiosissimo colpo di testa, spedisce la palla sopra la traversa. Sul fronte opposto, sempre Nikolau, salva la porta di Furlan, sul cross insidioso di Garritnao.

Risultato finale primo tempo: Chievo Verona 1 Empoli 0

La ripresa si apre con un Empoli più padrone del campo tanto che, nel corso della ripresa, perviene al pareggio con La Mantia che riesce a trovare il gol con una conclusione ravvicinata che non lascia alcuna possibilità a Semper. Al 69’ il Chievo rimane in dieci per l’espulsione di Renzetti per aver fermato in malo modo Bajrami che, poco dopo, prova a sorprendere Semper (che non si fa trovare impreparato) con un tiro dal limite dell’area. Nel finale un’occasione ghiotta per Garritano ma che non riesce a trovare la porta. In pratica è l’ultima occasione della gara che finisce in parità.

Risultato finale: Chievo Verona 1 Empoli 1.

CHIEVO VERONA - EMPOLI 1-1

Marcatori: 18' Obi, 59' La Mantia.

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti (63', Bertagnoli), Obi, Palmiero (82', Viviani), Garritano (82', Garritano); Fabbro (63', Margiotta), De Luca (71', Cotali).

A disposizione: Seculin, Rigione, Zuelli, Di Noia, Pavlev, D'Amico, Djordjevic. Allenatore: Aglietti.

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Casale, Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Zurkowski (61', Bandinelli), Stulac (80', Ricci), Haas; Moreo (61', Bajrami); Mancuso (80', Olivieri), La Mantia.

A disposizione: Pratelli, Biagini, Matos, Fiamozzi, Pirrello, Viti, Cambiaso. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli.

Ammoniti: Renzetti, Margiotta.

Espulsi: Renzetti.