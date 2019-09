Chiara Francini profeta in patria

Martedì in libreria al Polo delle Scienze Sociali

Chiara Francini, l’attrice di Campi Bisenzio, ha debuttato in teatro e cinema, ma è nota anche come scrittrice. Nei giorni scorsi è stata la testimonial in Palazzo Vecchio per la Festa dei vent'anni di ATT.

Martedì 24 settembre, ore 18,00, Chiara Francini presenta il suo ultimo libro al polo umanistico di Novoli. Introduce Gianfranco Monti, conduttore Radio TV. Per Rizzoli ha già pubblicato i romanzi bestseller Non parlare con la bocca piena (2017) e Mia madre non lo deve sapere (2018).