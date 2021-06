Estate 2021, riscoprire il Chianti in sicurezza

In un video di Florence Tv - Città Metropolitana di Firenze, alcune belle immagini del Chianti come panorama e come paesi, immagini che invogliano a fare una visita specialmente adesso che torna la Zona Bianca anche in Toscana. Da domani cade il coprifuoco e vengono meno molte altre limitazioni.