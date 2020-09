Chianciano: Miss Reginetta d'Italia il 3-4-5 settembre

​Stasera si apre il sipario nella splendida location del Parco Termale di Acqua Santa

Si apre il sipario su Miss Reginetta d’Italia 2020 nella splendida location del Parco Termale di Acqua Santa a Chianciano Terme, al via le serate finali aperte al pubblico del celebre concorso che ha fatto da trampolino di lancio alle più belle attrici e modelle italiane degli ultimi anni.

Da qualche giorno la cittadina termale di Chianciano Terme, famosa per le proprietà delle sua antiche acque termali di cura e di benessere psico fisico è sotto i riflettori nazionali per scoprire il volto della prossima Miss Reginetta d’Italia 2020.

" La rosa delle finaliste si compone di 64 ragazze di età compresa tra i 14 e 27 anni selezionate per mesi su oltre 400 aspiranti Miss nelle principali località turistiche Italiane - ha dichiarato Alessio Forgetta patron del Concorso – un grande risultato che siamo riusciti a portare a termine nella finale di Chianciano in un estate difficile segnata dalle restrittive regole anti Covid-19 . In questi giorni le Miss sono impegnate in prove di make up, incontri personalizzati con psicologi e grafologi per verificare le attitudini e personalità, servizi fotografici, televisivi, interviste e prove di sfilate in preparazione della finalissima di sabato prossimo.”

Un sogno nel cassetto delle protagoniste finaliste del celebre concorso che oggi dopo mesi di dure selezioni oggi è a portata di un solo sorriso.

Una tre giorni intensa dedicata alla bellezza e al fascino che questa sera al Parco Termale Acqua Santa di Chianciano Terme vedrà in passerella la disputa delle pre-finali, dove verranno selezionate sei ragazze che acquisiranno di diritto un posto al sole alla finalissima di sabato prossimo.

Atteso ospite della serata di questa sera “L’antidepressivo naturale” sul palco di Miss Reginetta si esibirà Bicio, l’amatissimo comico italiano Fabrizio Fenici, direttamente da “La sa l’ultima?” .

Con Bicio, ci sarà anche un bellissimo tra i belli italiani, Moreno Merlo il muscoloso e tatuato deejay con la passione per la moda, e non solo come modello …già sales manager per brand importati tra cui anche Dolce&Gabbana, nonché tra i tentatori dell’edizione 2019 di Temptation Island…

Per la gioia del pubblico maschile che sarà presente alla serata salirà sul palco di Miss Reginetta 2020 Veronica Lepri la talentuosa e statuaria ballerina dai capelli rossi di Ciao Darwin la trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti di Canale 5.

Le finali proseguiranno venerdì 4 settembre con la sfilata di moda di grandi brand italiani dove le finaliste cercheranno di accaparrarsi le simpatie del grande pubblico di Chianciano Terme e soprattutto della prestigiosa giuria del concorso che decreterà nella serata di sabato 5 settembre, finalissima del concorso, la più bella del reame con l’incoronazione della Miss Reginetta d’Italia 2020.

A far da madrina alle 64 finaliste aspiranti Miss la splendida Jo Squillo per il terzo anno consecutivo alla conduzione della celebre manifestazione.

Le serate di Miss Reginetta d’Italia sono aperte al pubblico, nel pieno rispetto delle regole anti covid – 19.