“Chef per Caritas: lampredotto solidale” al Quartiere 5

Sabato 13 giugno in piazza Tanucci

Grazie all’iniziativa di Aurelio, il trippaio di piazza Tanucci, sabato 13 giugno il Quartiere 5 con la Caritas dell’Arcidiocesi di Firenze e la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus Firenze organizzano “Chef per Caritas”. La manifestazione nasce da parte di cuochi di alcuni noti esercizi fiorentini che durante il periodo di chiusura forzata della fase 1 del Covid 19, hanno prestato opera di volontariato all’interno della mensa della Caritas di via Baracca, testimoniando grande professionalità e spirito di servizio. Sabato 13 giugno in piazza Tanucci, dalle 11,00 alle 16,00, gli Chef intorno al chiosco del trippaio offriranno prelibatezze preparate da loro e il ricavato verrà offerto per la mensa Caritas di via Baracca. Inoltre i cittadini sono invitati ad una raccolta di generi alimentari, a lunga scadenza, da regalare alla Caritas.

I partecipanti sono invitati a indossare la mascherina ed a rispettare le attuali normative relative gli incontri pubblici.