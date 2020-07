Charlotte M., la youtuber di 12 anni alla Versiliana

Intervista sabato prossimo 11 giugno ore 18,30

Marina di Pietrasanta (LU)_ Sarà la prima intervista dal vivo per la giovanissima Charlotte M. , youtuber di soli dodici anni e autrice dall'irrefrenabile fantasia , che sabato 11 luglio alle 18,30 esordirà sul palco del Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta per incontrare per la prima volta i suoi follower, raccontarsi e raccontare i segreti del suo successo e non solo. Fin da piccola è sempre stata molto attirata dal mondo di internet e, in particolare, da quello dei social network. Così, già all’età di otto anni, decide di mettersi in gioco realizzando video su Youtube e in breve tempo Charlotte M. è riuscita con la sua vivacità e le sue doti a raggiungere picchi di oltre 6 milioni di visualizzazioni e da allora, grazie al supporto dei suoi genitori che la filmano mentre canta, balla, recita , parla e suona il pianoforte, non si è più fermata, collezionando ad oggi quasi 600mila iscritti al suo canale. Ma Charlotte M, pistoiese, è già anche un'autrice amatissima dai giovani grazie al suo libro “Un'estate al college infestato” (Fabbri editore) , una storia da brividi che sarà presentata nel corso del suo incontro alla Versiliana.

“Abbiamo voluto aprire con questa speciale anteprima che guarda al mondo dei ragazzi - spiega il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – perché sono il pubblico di domani e a loro vogliamo dare un'ulteriore occasione per frequentare la Versiliana. Grazie all'interessamento della nostra Consigliera Chiara Giannelli il nostro cartellone di incontri e spettacoli, si è arricchito quest'anno di proposte che mirano al pubblico dei giovanissimi, un pubblico che non sempre è facile e immediato intercettare, ma che un'istituzione come la Fondazione Versiliana ha il dovere di accontentare con proposte ad hoc”.

Charlotte M. sul palco della Versiliana sarà intervistata dal giornalista Federico Conti, al suo esordio sul palco del Caffè e al termine dell'Incontro ci sarà il firma copie per tutti i follower.

Ma la Versiliana ha in serbo anche un'altra grande sorpresa per i ragazzi: il 7 agosto saliranno infatti sul palco i Dinsieme, la giovane coppia formata da Erick e Dominick, divenuta in breve tempo con i loro video burloni e divertenti tra le più amate dal popolo dei youtuber intervistati da Silvia Toniolo.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Info www.versilianafestival.it