Champions league Volley donne, il sorteggio

Si è svolto oggi in Lussemburgo il sorteggio della fase a gironi della CEV Champions League 2025-2026.La Savino Del Bene Volley, inserita in seconda fascia, è stata sorteggiata nel Pool A della massima competizione europea per club. Si tratta della sesta partecipazione complessiva alla Champions League nella storia del club, la terza consecutiva a partire dalla stagione 2023-2024.

Nel girone, la squadra allenata da coach Marco Gaspari, dovrà affrontare avversarie di altissimo livello, a partire dalle turche del VakıfBank Spor Kulübü, campionesse in carica della Sultanlar Ligi e semifinaliste nell'ultima edizione della Champions League, dove sono state battute proprio dalla Savino Del Bene Volley.

Le due formazioni si sono affrontate anche nella stagione 2019-2020, nella fase a gironi della competizione: in quell’occasione, la Savino Del Bene Volley vinse al tie-break a Istanbul, mentre perse 3-0 nella gara di ritorno disputata al PalaMenSana di Siena.

Nel Pool A ci saranno anche le rumene dell’Alba Blaj, fresche vincitrici del campionato nazionale e finaliste della scorsa CEV Cup, persa contro la Igor Gorgonzola Novara.

La sfida con la squadra rumena rievoca piacevoli ricordi per la Savino Del Bene Volley, che proprio contro l’Alba Blaj conquistò la CEV Cup 2022-2023, vincendo entrambi gli incontri della finale: 3-1 in Romania e 3-0 in Toscana.Il quarto posto del girone sarà assegnato alla vincente del terzo turno di qualificazione, dove il Volero Le Cannet attende la vincente del secondo turno tra le macedoni del Janta Kisela Voda e le bosniache dello Zok Gacko.

Il direttore sportivo della Savino Del Bene, Francesco Paoletti, ha così commentato l’esito del sorteggio:“Sapevamo che, partendo dalla seconda fascia, c’erano molte possibilità di incrociare una delle grandi squadre turche di prima fascia, come il Fenerbahçe o il VakıfBank, finaliste del campionato turco. Il destino ha voluto che, a pochi mesi dalla semifinale di Champions League, si riproponesse la sfida contro la formazione allenata da Giovanni Guidetti, composta da tante atlete di alto livello, molte delle quali ben conosciute anche nel nostro campionato.

Sarà una sfida certamente difficile, ma anche molto stimolante.Dalla terza fascia ci è toccata l’Alba Blaj, altra vecchia conoscenza, con cui abbiamo condiviso una finale europea vincente nel 2023. Per quanto riguarda l’ultima squadra del girone, attendiamo l’esito del terzo turno di qualificazione, dove affronteremo una tra Volero Le Cannet, formazione francese di buon livello, Janta Kisela Voda e Zok Gacko.”