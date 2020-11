ph Acf Fiorentina

Andata a Firenze il 9 o 10 dicembre

La Fiorentina in Champions League femminile affronterà lo Slavia Praga. Sfida di andata in casa, mercoledì 9 o giovedì 10 dicembre. Ritorno in Repubblica Ceca il 15 o il 16 sempre di dicembre.

Questo l'esito del sorteggio di Nyon avvenuto poco fa.