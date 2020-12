Champions, Fiorentina-Slavia Praga in diretta Facebook

Viola Femminile: l'appuntamento con le biancorosse per l'andata dei Sedicesimi di finale è giovedì 10 dicembre alle 14 allo stadio Franchi

Ci sono partite che possono cambiare una stagione, che ti possono dare quella spinta emotiva e quella sicurezza per svoltare. Fiorentina-Slavia Praga, andata dei sedicesimi di finale di Champions League Donne, per le viola ha questo sapore.

Sono rimaste in 32 compagini. In un momento in cui in campionato il rendimento viola è altalenante, passare questo turno europeo ed entrare nel novero delle migliori 16 squadre del Vecchio Continente regalerebbe alle ragazze di Cincotta quella consapevolezza della loro indubbia forza che forse in certi casi è venuta un po' meno.

L'appuntamento è per giovedì 10 dicembre alle 14 allo Stadio Artemio Franchi, importante da sapere è che essendo la gara a porte chiuse sarà trasmessa LIVE Facebook e sul sito ufficiale viola, http://acffiorentina.com.

L'impressione sullo Slavia Praga, osservando filmati e sito ufficiale, è che si tratti di una squadra molto ben organizzata con un club alle spalle di prim'ordine. Servirà quindi una Fiorentina senza sbavature per venire a capo delle gagliarde biancorosse della Repubblica Ceca.

Il ritorno si giocherà a Praga il 16 dicembre sempre con inizio alle ore 14.