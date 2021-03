Champions Donne, la Fiorentina ci prova

📡 CONFERENZA WOMEN CHAMPIONS LEAGUE CINCOTTA E MIDDAG ⚜️

Con il Manchester City si parte dal vantaggio di 3 reti delle inglesi

"Non molliamo di un centimetro" queste le parole di Mister Antonio Cincotta nella conferenza stampa pregara che si è tenuta questo pomeriggio al Franchi. Nonostante il risultato dell'andata (3-0 per il Manchester City) e le defezioni ormai note, la squadra viola è pronta a giocarsi 90 minuti di fuoco contro le favorite inglesi. Domani il calcio di inizio sarà alle ore 14.00 con live streaming su questo sito, Facebook e Sky Sport.



"Parto dai complimenti a Tessel" dice Mister Cincotta" che si è inserita molto bene ed ha imparato benissimo l’italiano. Vogliamo giocarci la gara domani. Fino ad ora i migliori percorsi in Champions li ha fatti la Fiorentina nella storia del calcio italiano. Tre volte agli Ottavi è un dato di fatto, ma il movimento di crescita del settore femminile italiano è ancora lungo. Non dobbiamo accontentarci di quanto raggiunto. Perché poi quando affronti Wolfsburg, Arsenal, Manchester le differenze si vedono. Vogliamo onorare la maglia e la città dando il meglio di noi anche se esiste un gap forte con le altre realtà europee. L’augurio è di trasformare questo ‘gradone’ che esiste tra squadre di diversi livelli in un ‘gradino’. Negli anni scorsi abbiamo fatto stagioni eccellenti. Ora dobbiamo restare aggrappati a noi stessi, anche nelle difficoltà. Adattandoci alle situazioni tattiche dei singoli come squadra. Non ci sono scuse dobbiamo dare il meglio di noi con questo scenario. All’andata abbiamo fatto una buona prestazione, come a Sassuolo. Nonostante le difficoltà di giocare gare ravvicinate siamo sempre stati concentrati e anche all’andata ad eccezione dei primi 5 minuti di shock abbiamo fatto un’ottima partita"

"Abbiamo rivisto la gara" aggiunge il tecnico viola "prima dell’allenamento di rifinitura, ho mostrato i nostri punti di forza e la tipologia di partita in ‘ripartenza’ da replicare domani. Anche se abbiamo pochi cambi a disposizione, sopperiremo con l’orgoglio e la grinta”.

Anche Tessel Middag, presente in conferenza accanto a Mister Cincotta, sottolinea il merito della Fiorentina e la sua determinazione. “Vogliamo andare in campo per fare il massimo. Siamo una squadra che non vede l’ora di scendere in campo domani. Siamo concentrate anche se non sarà facile. Sono gli ottavi di Champions e daremo tutto quello che abbiamo. Ci siamo conquistati questa chance giocando alla grande contro lo Slavia Praha. Le inglesi scenderanno in campo come sempre per vincere ma anche noi vogliamo far vedere quanto valiamo. Sarà una grande partita domani.