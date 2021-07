Cgil, il segretario nazionale Landini alla GKN

Domani venerdì 30 luglio il segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini sarà a Firenze per partecipare alla riunione dell’assemblea generale di Cgil Toscana che si svolge dalle 9:30 fino alle 13:30 presso l’Auditorium del Palazzo dei Congressi in piazza Adua 1.

Al termine dell’assise, Landini e l’assemblea generale si sposteranno a Campi Bisenzio (Firenze), davanti ai cancelli della Gkn, per dimostrare ancora una volta vicinanza e solidarietà a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che sono in assemblea permanente e in lotta per difendere la dignità del lavoro.

L’assemblea generale non è aperta al pubblico.