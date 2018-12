​Certosa, pulizia del ponte bailey: restringimenti di carreggiata

Lavori anche sul viale Galileo

Da lunedì 10 dicembre partiranno i lavori di pulizia e di miglioramento delle condizioni di sicurezza nel tratto di via della Certosa in corrispondenza del ponte bailey. Si prevede l'abbattimento delle piante infestanti ed invasive che, nate e cresciute spontaneamente, si sono pericolosamente avvicinate alle corsie di marcia veicolare, per eliminare i rischi di crolli di rami e/o alberi. Verranno lasciate solo piante sufficientemente sicure e in condizioni favorevoli a successivi interventi di manutenzione corrente per mantenere decorose le aree limitrofe alla strada.



Per favorire l'esecuzione dei lavori e la sicurezza degli operatori verrà istituito un restringimento di carreggiata con divieto di transito pedonale e riduzione di velocità dei veicoli fino ad un massimo di 30Km/h. Sempre lunedì, nel viale Galileo, invece inizieranno i lavori per interventi alle alberature: dureranno circa tre mesi e prevedono la rimozione di fusti pericolosi, l’espianto di ceppaie e la messa a dimora di nuovi alberi.



Per l'esecuzione degli abbattimenti, propedeutici per la sostituzione delle alberature, verrà istituito nei tratti di volta in volta interessati dai lavori un restringimento di carreggiata e un divieto di transito pedonale, disposizioni in entrambi i casi regolamentati da cartelli di cantiere e movieri appositi. Gli interventi hanno ricevuto il benestare sia della Soprintendenza che della Commissione Comunale del Paesaggio.