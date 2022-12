Certosa del Galluzzo: arriva l'ascensore

Novità importante per la Certosa del Galluzzo: domani, sabato 17 dicembre alle ore 15 sarà inaugurato il nuovo ascensore di Palazzo Acciaiuoli e allo stesso tempo saranno presentati i lavori di superamento delle barriere architettonichee interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dello stesso Palazzo iniziato nel 1356 e mai completato. Lavori realizzati a cura del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato.

Interverranno:

Cardinale GIUSEPPE BETORI, Arcivescovo di Firenze

GIOVANNI SALVIA, Provveditore per il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria

ANTONELLA RANALDI, Soprintendente per la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato

DON CARMELO MEZZASALMA, Superiore della Comunità di San LeolinoPresentazione dei lavori

VALERIO TESI, Soprintendente per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno

Alle ore 17 avrà luogo la proiezione in anteprima assoluta del docufilm "Un Luogo Infinito. La Certosa di Firenze" Docufilm di Media Soluzioni e Giovanna M. Carli,con Antonio Natali, voce narrante Sandro Lombardi.

Interventi

CARMELO MEZZASALMA, ANTONIO NATALI, LUIGI DELL'ELBA, VALERIO TESI, GIOVANNA M. CARLI, ALESSANDRO ANDREINI (moderatore).

Al termine, verrà offerto un aperitivo per lo scambio degli auguri natalizi.