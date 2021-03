Certaldo, da oggi scuole chiuse con ordinanza urgente del sindaco

La misura sarà valida fino all'8 marzo quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm Draghi. Il Pd: "Bene"

Il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente che stabilisce la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. La misura è valida a partire da oggi, venerdì 5 marzo, e fino a lunedì 8 marzo incluso, in quanto dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm Draghi la competenza sulla possibilità di chiusura delle scuole in base al parametro dei 250 contagi ogni 100mila abitanti, dato ampiamente superato a Certaldo, è del presidente della Regione.

I consiglieri comunali del Partito democratico e della maggioranza di Certaldo hanno accolto con favore la decisione del sindaco Cucini. “Esprimiamo - si legge in una nota - tutta la vicinanza e un sincero sostegno all'amministrazione. A un anno esatto dall'inizio di un'emergenza che ha visto in prima linea i Sindaci a fronteggiare situazioni difficili e a essere spesso gli unici interlocutori dello Stato nei confronti dei cittadini, Giacomo ha dovuto assumersi una responsabilità molto pesante ma a nostro parere inevitabile. A seguito di uno screening che ha visto circa un terzo di bambini positivi alla scuola dell'infanzia Sturiale e dopo numerose classi messe in quarantena negli altri plessi, una decisione rapida è il miglior modo per anticipare situazioni ancora più complesse.

Dati i tempi stretti con cui è stata presa e messa in atto la decisione, si può ben comprendere il disagio che alcune famiglie saranno costrette ad affrontare, sia per l'impegno di dover restare a casa con i figli sia per l'interruzione della continuità didattica in presenza, fondamentale soprattutto per i più piccoli. Conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari in questo periodo per molti sta diventando una prova davvero ardua, ma sappiamo che ogni genitore comprenderà la necessità di questa scelta. Ci sentiamo quindi convinti al fianco del Sindaco nella sua decisione, che di fatto ha anticipato ogni presa di posizione da parte della Regione, mettendoci la faccia in prima persona ed esponendosi al giudizio dei cittadini per questo.

Le adesioni in massa alla campagna "Territori sicuri", promossa dalla Regione Toscana, per sottoporsi a tampone molecolare e prevenire la diffusione ulteriore di Covid-19 rendono la misura del senso di comunità dei nostri concittadini. Ringraziamo di cuore tutte le associazioni coinvolte, i volontari e il personale sanitario, che si sono resi disponibili”, conclude il Pd di Certaldo.