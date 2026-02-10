Pisa, 10 febbraio 2026 - Cresce ancora l’organico del Regionale di Trenitalia in Toscana. La Cerimonia di giuramento, per dieci nuovi capitreno, si è svolta questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Pisa, alla presenza del Sindaco Michele Conti e del Direttore Regionale Toscana di Trenitalia Natalia Giannelli.

Si tratta di dieci tra ragazze e ragazzi con conoscenza delle lingue straniere. Il lungo percorso formativo in aula e a bordo treno, li porterà tra alcuni giorni a lavorare sui treni del Regionale in Toscana. Un percorso ricco di elementi teorici e pratici nel quale sono stati trattati con particolare attenzione i temi della sicurezza, dell’accoglienza e dell’informazione ai passeggeri. Durante la formazione pratica i giovani sono stati affiancati da colleghi più esperti dai quali poter apprendere gli aspetti più concreti del mestiere.

I capitreno sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le assunzioni della Direzione Regionale Toscana di Trenitalia negli ultimi tre anni sono state 140 capitreno e 105 macchinisti. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta un’opportunità di lavoro per i giovani toscani e va di pari passo con il rinnovo della flotta del Regionale che, in Toscana, ha vissuto negli ultimi anni una forte accelerazione.