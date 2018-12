​Centro storico di Firenze, abusivismo: i venditori riescono a fuggire

Il resoconto dell’attività del Reparto Antidegrado nella scorsa settimana registra due maximulte da 5.000 euro

Quasi 900 articoli sequestrati e due maximulte da 5.000 euro; il bilancio dell’attività contro l’abusivismo commerciale effettuata la scorsa settimana dalla Polizia Municipale.

Gli agenti del Reparto Antidegrado sono intervenuti in centro, in particolar modo in via Roma e Por Santa Maria: 46 gli interventi effettuati con un totale di 879 pezzi sequestrati, tutti di natura amministrativa. Solo 90 pezzi sono stati sequestrati nel fine settimana.



I venditori sono riusciti a fuggire a parte due, cittadini senegalesi, che sono stati fermati dalla Polizia Municipale. Per i due venditori è scattata la maxi multa da 5.000 euro per violazione della Legge Regionale sul commercio, la merce (42 articoli in gran parte braccialetti) è stata sequestrata.

In via Sant’Antonino gli agenti hanno recuperato un giubbotto con marchio contraffatto abbandonato da un venditore che si è dato alla fuga.