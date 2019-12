Centro sportivo viola, Idra controreplica al sindaco Casini

"Sappiamo benissimo che non abbiamo inviato 'osservazioni' come quelle che si confezionano fra adozione e approvazione di una variante, volevamo solo farci capire"

Nuova botta e risposta tra Idra e il sindaco di Bagno a Ripoli Casini sulla questione del Centro sportivo della Fiorentina. Dopo che il primo cittadino ripolese ha risposto alle "osservazioni" dell'associazione ambientalista, Idra controreplica così:

"Il sindaco di Bagno a Ripoli gira intorno alle parole, in tecnichese. Sappiamo benissimo che non abbiamo inviato 'osservazioni' come quelle che si confezionano fra adozione e approvazione di una variante. E infatti, se lo ha letto, il nostro testo è intitolato "documento". Nella nota stampa le abbiamo chiamate osservazioni semplicemente per farci capire, come avremmo potuto chiamarle riflessioni, spunti, pensierini, considerazioni, valutazioni. La questione è un'altra: che il Comune ha chiesto ai cittadini di presentare le loro valutazioni su questo primo passo del procedimento senza neanche mostrare la documentazione da valutare. Le ha pubblicate solo dopo che glielo abbiamo fatto notare. Glielo ha scritto anche il Difensore civico. Suvvia, signor sindaco, non giochiamo con le parole. Stiamo alla sostanza! E magari, renda appena può pubbliche - come gli abbiamo chiesto - sia le trascrizioni degli interventi alla presentazione venerdì 28 sia le osservazioni, oops!... le riflessioni scritte dai cittadini!".