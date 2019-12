Centro sportivo Fiorentina, il sindaco Casini risponde a Idra

ph courtesy Violachannel

"C'è un periodo di legge per raccogliere le osservazioni da parte di cittadini, associazioni, imprese e chiunque voglia dire la sua. Il Piano attuativo relativo al centro sportivo non è stato ancora presentato, quindi nemmeno adottato. Fino a quel momento ogni polemica è sterile"

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini risponde all'associazione Idra in merito alla realizzazione del centro sportivo della Fiorentina.

"Stupisce - afferma Casini - come i rappresentanti di Idra, che pure paiono piuttosto ferrati in materia di pianificazione urbanistica e partecipazione, non sappiano che tra l'adozione e l'approvazione di una variante c'è un periodo di legge per raccogliere le osservazioni da parte di cittadini, associazioni, imprese e chiunque voglia dire la sua. L’incontro del 28 novembre scorso è stato l’occasione per una prima presentazione dell’idea progettuale del centro sportivo. Il nostro Comune, proprio per un coinvolgimento il più ampio possibile della cittadinanza su un tema così importante per il futuro del territorio, anche se la normativa non lo impone ha dato una finestra di dieci giorni per presentare dei contributi, dei suggerimenti, degli spunti di riflessione o come altro vogliamo chiamarli. Cosa ben diversa dalle osservazioni. Il Piano attuativo relativo al centro sportivo non è stato ancora presentato, quindi – anche a logica – nemmeno adottato. Solo quando verrà presentato, istruito e adottato, tutti potranno presentare le osservazioni nei termini di legge come sarà indicato sul Burt. Fino a quel momento ogni polemica è sterile a pensar bene e strumentale a pensar male".