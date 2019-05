Centri per l'impiego: in Toscana 709 assunzioni in tre anni

Intesa tra Regione e sindacati. Concorsi banditi entro il 30 giugno. Oltre 400 persone in organico già nel nel 2019

(DIRE) Firenze, 15 mag. - In Toscana sono 709 le assunzioni previste in tre anni nei centri per l'impiego. Ben 405 sono previste già nel 2019. In vista di questo sostanzioso aumento di organico la Regione insieme a Cgil, Cisl, Uil firma un accordo sul reclutamento del personale. Nel rispetto delle normative l'obiettivo condiviso è di valorizzare l'esperienza e la professionalità maturate dagli operatori che hanno lavorato negli ultimi anni nel campo delle politiche attive. Entro la prossima settimana sarà istituto un tavolo tecnico. L'impegno comune è a far sì che l'agenzia regionale toscana per l'impiego, dalla quale dipendono i centri, possa bandire i concorsi entro il 30 giugno. Inoltre viene dato vita a un tavolo permanente di monitoraggio e avviato un confronto sull'aggiornamento del sistema e sui servizi esternalizzati. (Cap/ Dire)