Centri Commerciali Naturali: bando regionale per promuovere eventi

Il contributo massimo erogabile non potrà superare il 50% del valore delle spese ammissibili fino ad un massimo di 30 mila euro

E' prossimo all'apertura un bando regionale che mette a disposizione finanziamenti a sostegno delle attività di promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali in particolare per realizzare azioni di potenziamento e di promozione dell'offerta turistica nei centri minori toscani. La dotazione finanziaria ammonta a 280 mila euro.

L'obiettivo del bando è stimolare la propensione dei privati alla presentazione di progetti di promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali nel tentativo di arginare lo spopolamento delle attività commerciali e l'abbandono dei piccoli centri storici e di rilanciare l'attrattività turistica e sostenere le reti di piccoli esercizi di vicinato e dell'artigianato che si trovano nei borghi e nei piccoli comuni.

Il bando è strettamente collegato sia alle azioni messe in campo dalla Regione per promuovere e valorizzare i borghi toscani che al bando recentemente aperto per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di micro-qualificazione dei Centri Commerciali Naturali riservato ai Comuni ubicati nelle Aree Interne con popolazione fino a 20 mila abitanti.

Il testo completo del bando, che sarà pubblicato sul BURT, conterrà l'indicazione dei beneficiari, dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione dei progetti, delle spese ammissibili. Il contributo massimo erogabile non potrà superare il 50% del valore delle spese ammissibili fino ad un massimo di 30 mila euro. I progetti per essere ammessi devono avere un valore totale minimo di 7 mila euro. Il beneficio è concesso in regime di de minimis. La gestione del bando è stata affidata a Sviluppo Toscana Spa.